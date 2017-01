La lluvia regresa el jueves a parte de la provincia de Málaga

La lluvia regresa a Málaga, pero ésta vez no por igual a toda la provincia. El paso de un frente previsto para el jueves dejará precipitaciones especialmente concentradas en el extremo occidental y la Axarquía entre el amanecer y el mediodía.Eso no significa que no pueda llover en el resto, aunque las previsiones del Centro Meteorológico de Málaga apuntan a que lo hará de forma más débil.Las temperaturas, sobre todo las máximas, se resentirán ese día con el paso del frente al haber más nubosidad. Sin embargo, será la única excepción de una larga semana marcada por las altas temperaturas que podrían llegar mañana y durante el fin de semana a los 20 grados en municipios como la capital.Las temperaturas serán más altas de lo normal para esta época del año, al menos hasta mediados de la semana que viene, una situación destacada si se tiene en cuenta que desde el pasado 11 de enero no se habían registrado máximas tan elevadas.