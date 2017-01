La peor nevada desde 2008 remitirá a partir de hoy

La memoria es corta y, aunque ayer circuló que la nevada que afectó a numerosos municipios malagueños era histórica, la realidad es que hubo otra muy similar y por un fenómeno meteorológico similar en 2008 que también dejó estampas invernales generalizadas. Fue, según los datos del Centro Meteorológico de Málaga, el 26 de noviembre de 2008 cuando nevó en el perímetro entre Ronda y Pizarra también debido a la incursión de precipitaciones desde el mar de Alborán hacia el interior unido a masa de aire frío de origen continental.

Poco más de un año después, el 10 de enero de 2010, volvió a nevar de forma generalizada en parte de la provincia y esta vez también en el resto de Andalucía. Pero lo que sí ha hecho particular a este fenómeno frío han sido las temperaturas alcanzadas en algunos sitios. Llama la atención el caso del aeropuerto de la capital, donde el jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Málaga, Fausto Polvorinos, dijo que se vivió el miércoles el séptimo día más frío desde que 1961.

Apenas siete de grados se registraron en las horas centrales del día, en una jornada en la que el viento del norte hizo que la sensación térmica fuera de apenas dos grados en torno a mediodía y los termómetros no superaran los 2,9 grados a medianoche con una sensación térmica de un grado bajo cero. También 7 grados hubo el 4 de marzo de 2005. No se logró batir el récord histórico que sigue estando en los cinco grados de máxima que se alcanzaron en la capital el 12 de febrero de 1983, y que hasta ahora lo mantienen como el día más frío. Ayer ya subió ligeramente y en la capital la máxima fue de 9,6 grados, mientras que en Ronda no pasó de los 4,3 grados. Lo llamativo es que el martes se registraron en la provincia las temperaturas más altas de toda España con máximas que superaron los 20 grados en numerosos puntos.

La brusca caída que sufrieron las temperaturas, de más de 12 grados en el caso de máximas con respecto al martes de forma generalizada, hizo también que el miércoles se produjera la mayor punta de demanda de energía eléctrica de lo que va de año y también del invierno en toda la provincia de Málaga.

Según los datos facilitados por Endesa, el mayor pico se produjo en torno a las 21:30 de la noche cuando se llegó a los 1.223 megavatios, lo que contrasta con los 1.082 megavatios de punta máxima que se dio el día anterior a la misma hora. Aunque la nieve dio ayer una ligera tregua, y a las 15:00 de la tarde se desactivó la alerta naranja que aún se mantenía en la Serranía de Ronda, el riesgo de nevada se esperaba de nuevo a partir de la pasada noche, especialmente en la Axarquía. Pero ya estaba previsto que nevara a cotas más elevadas de entre 800 y 1.000 metros.

Las temperaturas, por su parte, seguirán siendo bajas hoy, si bien se irán recuperando poco a poco en los próximos días y no del todo hasta el martes.