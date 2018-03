¡Dios te salve Rocío!

La pluralidad de una ciudad que vibra al completo estos días, cada uno con su particular latido y sus diferentes intereses, se da cita en Lagunillas cada martes Santo. Un poco más tarde se vería la misma congregación victoriana en la calle Agua y en Frailes con las salidas de Rescate y Sentencia. Pero también decenas de guiris con sus cámaras y sus móviles conocedores de instantes únicos que parecían estar reservados a los lugareños. Las lenguas se multiplican junto a su altar de plata. ¡Mírala, mírala!, decía una vecina que prefería verla y olerla e cerca, subiendo la pendiente del Altozano. Llegaron los aguadores con el botijo y se detuvo el tiempo para retroceder en él décadas. Pero es que la carga se hacía pesada cuesta arriba y con un sol persistente. Entre los bloques humildes y los vítores más populares la Virgen caminaba sabiendo que es la fuerza de un pueblo necesitado. Para ser una hora tan temprana su público no le falló, más numeroso en la acera de sombra.

No hay martes Santo en el recuerdo sin Ella, sin sus ojos rasgados y su tez morena, sin su manto blanco y su corona de estrellas. Al menos para su barrio, para la Victoria, la Cruz Verde y el Altozano, para los que le gritan guapa y la sienten con orgullo propio. Y este 2018 no iba a ser menos. Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada serían los primeros en abrir la jornada, llena de matices, repleta de sentidos -y también lo contrario- en cada esquina, en las concurridas salidas, en las calles más estrechas.

El Ayuntamiento defiende el sistema contra la cera

El Ayuntamiento de Málaga seguirá adelante con el sistema empleado para eliminar la cera que queda en el pavimento de las calles de la ciudad tras el paso de las cofradías, a pesar de que el mismo no es del gusto de todas las hermandades. En los dos primeros días de la Semana Santa de Málaga, tres hermandades se negaron a que los empleados de la empresa de limpieza se incorporaran a las procesiones tras la Cruz Guía para ir derramando un líquido especial que evita la adherencia de la cera en el asfalto o el pavimento. En el resto de las procesiones, no se han producido problemas y los operarios han realizado el trabajo con normalidad. El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, aseguró ayer que se trata del mismo líquido empleado el pasado año y que el consistorio seguirá utilizando este sistemas por su ahorro y por las ventajas que conlleva en materia de limpieza. Según el edil, las calles con la utilización del líquido especial, las clles quedan limpias en una semana con un simple baldeo, cuando antes se empleaba un mes en retirar toda la cera acumulada. No obstante, Jiménez reconoció que puede afectar a los bajos de las túnicas dependiendo de su composición y siempre que no se laven antes de una semana.