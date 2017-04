Un Domingo llamado milagro

Deja el clásico bien claro lo que sucede a los incautos que no estrenan en Domingo de Ramos, pero cuando la Pollinica enfilaba ayer por el Pasillo de Santa Isabel eran más de cuatro los que lucían entre el respetable sus camisetas blanquiazules, con gafas de sol para camuflar la resaca y peinado impro sin ducha mediante. Y es que los dos recaditos enviados al Barcelona no son cosa que se olvide fácilmente, por más que alguna esposa abnegada mirase a sus presuntos al paso de María Santísima del Amparo con gesto de hay que ver Antonio, con la camisa que te compré en Cortefiel y has tenido que ponerte eso. Pero no crean: entre el gentío local que buscaba hueco bien temprano en el centro desde todos los flancos predominaban la elegancia y la compostura de siempre, mucha chaqueta de El Ganso, mucho pañuelito en la solapa, calzados impolutos, vestidos vaporosos, hombreras, flequillos engominados, pantalones pitillos, enseñas rojigualdas, algunas corbatas, medallas al pecho, camisas a cuadros y hasta pajaritas en los cuellos de algunos mocosos que a las nueve de la mañana iban castigando ya a sus santos con los dichosos tambores guntergrassianos. Entre los turistas, eso sí, las indumentarias se revelaban mucho menos uniformes, en una gama que abarcaba desde los nórdicos a medio hacer que parecían ir buscando la piscina por la Plaza del Obispo en bañador hasta las saudíes muertas de curiosidad con sus hiyabs de Macy's. La jornada, primaveral hasta la coronilla a pesar del viento que deslució algunos momentos, dejó en las calles los contrastes habituales de un Domingo de Ramos como Dios manda, impagables y representativos. La llegada de la Pollinica a Carretería a eso de las diez y media era ya un festival de vecinos que apuraban los últimos churros, incondicionales empeñados en dejarlo todo bien grabado en su Iphone, vendedores de globos de los Minions, suministradores de las más diversas chucherías, abuelos de lagrimilla fácil, familias al completo en plena discusión por el último partido del Madrid, pandillas de amigos que trazaban sus itinerarios vía wasap y castellanoparlantes recién llegados que no daban con el dichoso apartamento mientras transportaban sus bártulos de acá para allá: Jesús entraba en Jerusalén como un humilde Mesías y a la altura de Andrés Pérez ya no cabía un alfiler. El mundo se colma de miedo y todo parece romperse en otra parte, pero Málaga no escatima en generosidad a la hora de darse y conquistar la calle cuando de la Semana Santa se trata.

Este año, además de los palos de selfie, el invento más in de la Semana Santa son esos banquitos que se pliegan y pueden llevarse como un bastón. Evidentemente, son del todo inútiles cuando de buscar sitio para plantar el artefacto en San Juan y ver cómodamente la salida de Lágrimas y Favores se trata; pero ayer se veían, y mucho, aunque sirvieran más para incordiar que para otra cosa, lo mismo en la Alameda que en la Plaza del Siglo, aunque todavía hay quienes siguen sacando el mobiliario doméstico a la acera apenas dejada atrás la calle Álamos para admirar el espectáculo en la calle como si lo dieran en televisión. Avanzado ya algo más el asunto, con el Señor de la Pollinica en el recorrido oficial, el entorno de la Catedral se abarrotaba de comulgantes buscadores de hojas de palma y ramas de olivo, en virtud de la hermosa tradición. Eso sí, un artista callejero vestido de Cristo con la cruz a cuestas representaba a la misma hora su particular show de la Pasión en Alcazabilla a cambio de unas monedas. Lo mejor llegaba cuando el ínclito decidía darse un descanso, aparcaba la cruz en los jardines del Museo Picasso, se arremangaba la túnica y se liaba un pitillo antes del siguiente pase, mientras los ultrapálidos guiris soñaban con sus improbables bronceados tendidos al sol en el Teatro Romano, como gatos panza arriba. Pero el Domingo de Ramos es una ocasión festiva y aquí se va a lo que se va: por eso, vistas ya las dos procesiones matutinas, a una hora quizá más propia del desayuno en otras circunstancias, los bares del centro eran ya un reguero de cervecitas, vinos y tapitas, por no hablar de los buñuelos, gofres, bocatas y demás viandas que suministraban en los puestos anexos al Guadalmedina, en cuyo cauce echaban un partidillo un octeto de imberbes ajenos a la procesión de María Santísima de Lágrimas y Favores. Quien quiso un limón cascarúo lo tuvo, por cierto. Aunque semejante capricho natural figure ya en la galería de costumbres exóticas ampliamente desconocidas.

De modo que a eso de las dos encontrar una mesa en el Compás de la Victoria era una tarea más propia de Hércules, aunque uno podía conformarse siempre con una tarrina de helado de Casa Mira para ver salir la Humildad. La muchedumbre apostada en la basílica no era menor, lo mismo recogida en respetuoso silencio que exultante en su juego dominical de manga corta. Mientras la cruz guía asomaba, justo al lado de la iglesia, en la calle Conde de Tendilla, cuatro distinguidos colegas universitarios de distintas procedencias (la católica de Navarra entre ellas), reunidos al calor de la procesión y con pintas de guardar la estampita de José María Aznar junto a la de la Señora de la Merced, apuraban un joint compartido y dejaban un aroma fabuloso a hierbabuena en el ambiente antes de arrimarse a la plebe para admirar el cortejo. Humidad y Paciencia, Huerto, Salud, Dulce Nombre, Salutación y Prendimiento completaron el mapa del Domingo de Ramos desde todos los puntos cardinales. Caída la tarde, algunos de los que habían lucido sus mejores galas por la mañana apuraban un shawarma infiel en la Plaza Jerónimo Cuervo con la camisa pérfidamente arrugada. Así se convierte en milagro una ciudad tocada por la gracia.