"Queremos abrir el debate para hacer un recorrido más permeable"

Como cofrade el Lunes Santo cobra todo su sentido, pero como presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia vive con responsabilidad toda una semana que espera que sea disfrutada "en paz, armonía y mucha religiosidad".

-¿Qué espera de la Semana Santa que comienza hoy?

-Espero que la disfrutemos los cofrades que estamos todo el año trabajando y pensando en nuestro día grande, el de salida procesional. Deseo que se reflejen en estas salidas el trabajo brillante que hacen las 41 cofradías durante doce meses. Si bien hacemos muchas otras actividades durante el curso, es la jornada más importante, donde damos culto público a nuestras imágenes. Deseo que lo disfrutemos en paz, armonía y con mucha religiosidad.

-Los datos que arrojaba la Cátedra de Estudios Cofrades indicaban un movimiento de 80 millones de euros en una semana. ¿Qué valoración hace?

-La Semana Santa es un hecho religioso, la esencia es la fe. Somos un movimiento de religiosidad popular, un movimiento de fieles cristianos. Nos mueve como Iglesia que somos el fomento del culto de nuestros Titulares, la formación y el fomento de la caridad. Eso es perfectamente compatible con la convivencia que tenemos con el resto de la sociedad. Es un orgullo saber que contribuimos con la generación de riqueza y creación de puestos de trabajo.

-La comisión de Sillas y Tribunas ha rediseñado la planimetría del recorrido oficial y la tribuna. ¿En qué van a notar los usuarios el cambio con el año pasado?

-Principalmente lo van a notar los abonados de la Alameda, que por las obras del Metro eran los que más nos preocupaban. El año pasado tuvimos que mover a todos los abonados de las tribunas de la zona norte hasta la sur y esta Semana Santa se han instalado unas tribunas móviles para no afectarles a ellos y que puedan recuperar su posición. También que el eje de la Alameda sea el original, no como el pasado año que se desplazó. Lo hemos hecho con el fin de convivir con la ciudad, manteniendo el funcionamiento de las paradas de autobús. La sociedad tiene que vivir durante el día. Hemos colaborado con el Ayuntamiento y la oficina del Metro para afectar a los usuarios lo menos posible.

-¿Y la tribuna?

-En la tribuna hemos vuelto al modelo de 2015 en cuanto a capacidad y dimensiones. Estamos satisfechos con los resultados, nos hemos puesto en manos de profesionales y las pruebas que hemos hecho son muy satisfactorias. Esperemos que ganemos en comodidad y, por supuesto, en visibilidad con respecto al año pasado.

-Dada la alta demanda de demandantes de abonos, con más de 5.000 solicitudes, ¿se ha quedado pequeño el recorrido oficial?

-Entiendo que el recorrido oficial tiene un problema independientemente del número de abonados. La incorporación de cofradías al recorrido es cada vez más complejo. Cuando se diseñó en su día habría la mitad de las hermandades que hay ahora. Lo que pretendemos es abrir un debate con idea de hacer un recorrido más permeable. Unir Cisneros y Especerías con Larios y abrir la segunda puerta de la Catedral permitiría, con sus variaciones, respetar en su inmensa mayoría el actual recorrido. Y haría posible algunos abonos más, aunque no sea el objetivo, aunque seguro que nos permitirá dar más respuestas a la demanda que hay.

-¿Ha creado conciencia de posibilidad de cambio la dificultad de cerrar las jornadas procesionales en materia de horarios e itinerarios?

-Sí, este año a diferencia del pasado ha habido más complicaciones. Han entrado dos secciones nuevas [en Salutación el Domingo de Ramos y Mediadora el Miércoles Santo] y además en la primera jornada se han puesto de acuerdo ocho cofradías, con una no ha sido posible. Esta semana tuvimos, sin embargo, una reunión para evitar que hubiese algún tipo de perjuicio con las hermandades del Domingo de Ramos. Cada año va a ser más difícil, por eso planteamos este debate. Es algo en lo que yo creo pero la junta de gobierno es la que tiene que tomar la decisión. Se trata de una propuesta de mejora integral de la Semana Santa, no sólo de horarios e itinerarios. Tendremos un mobiliario más homogéneo con un impacto visual menor, con espacio para minusválidos, mejores condiciones para los medios de comunicación, unas medidas para que el abonado esté más a gusto… Convivir, en definitiva, mejor con la ciudad.

-Y con un recorrido oficial como el que tenemos, con las obras del Metro, ¿qué actitud deben tener los usuarios que cruzan?

-Les pediría que respetasen el tránsito de las cofradías tanto en el recorrido oficial como fuera de él. El espacio está organizado con pasarelas y controladores de pasillo, vigilantes de seguridad, fuerzas de orden público… se monta un dispositivo para que afecte lo menos posible a la propia movilidad de las personas pero que tampoco perjudique al propio recorrido porque lo desluce. Pediría a los padres que tuviesen control sobre sus hijos en el recorrido oficial y que, en la zona de la Alameda más problemática por la imposibilidad de acceder por el lateral norte, los usuarios accedan por los pasillos centrales frente a su propia localidad, lo antes posible, antes de que empiecen las procesiones y siguiendo siempre las indicaciones de los profesionales que allí estén.

-¿Es tan difícil hacer cambios en la Semana Santa malagueña?

-Soy de los que piensan que allá donde estemos no es para permanecer y mantener lo que hay. Dejaremos igual lo que esté bien y lo susceptible de mejorar hay que hacer todo lo posible por conseguirlo. Siempre con criterios que entendamos que sean los mejores. Cualquier cambio que se haga debe ser consensuado, no por capricho de nadie, sino por la existencia de una demanda y una realidad que lo sustenta. En este caso hay temas como el recorrido oficial porque hay un debate y posibilidades de cambio para mejor. El procedimiento es debatir y cambiar las cosas que no hay que mantener porque sí. A los sitios se viene a servir y a intentar mantener una mejora continua. Cualquier organización, para perdurar en el tiempo, debe estar en constante tensión y mirándose para ver aquellos temas que están bien y potenciar y mejorar los que no.

-Tras la puesta en valor del hombre de trono, ¿qué se puede hacer por la figura del nazareno?

-El nazareno es una figura fundamental de la Semana Santa. Creo que hay que tener un objetivo claro sin complejos: crear conciencia de nazareno desde pequeños e invitar a los portadores a que vuelvan a las filas ocupando cargos de responsabilidad.

-¿Qué balance hace de los últimos doce meses de la Agrupación?

-Bastante positivo. Los hermanos mayores, delegados y cofrades que la forman mantienen el nivel de ilusión que había cuando empezó la legislatura y ahora además con muchos hechos. Casi el 90% de los proyectos que teníamos o se han realizado o están en proceso. Es la mayor satisfacción. Cuando se asume una responsabilidad es para cumplir los compromisos. Me siento muy satisfecho por el apoyo de la junta de gobierno y feliz por lo hasta ahora conseguido.

-¿Y qué espera de los doce siguientes?

-Seguir trabajando aquellos proyectos que están en estudio y sobre todo generar una dinámica que garantice el futuro. También conseguir que la gente vea que la Agrupación y las cofradías están abiertas a la sociedad. Eso es algo en lo que creo firmemente. Tenemos que cuidar esas relaciones para que nos conozca la sociedad, nos quiera y nosotros nos integremos en ella. Además hay que apostar por la gente joven, que participen en las juntas de gobierno. Con 14 años tuve la oportunidad de participar en la junta de Estudiantes y eso me permitió tener un grado de madurez y análisis de la situación cofrade desde dentro. Desde fuera se puede teorizar mucho pero donde se habla de verdad de Semana Santa es en las hermandades donde las personas se remangan y se implican. Esas personas para mi tienen tanta autoridad como cualquiera pero un valor añadido que nos garantiza el futuro.

-¿Hay futuro de la Semana Santa?

-Sí, está muy viva. He conocido las 41 hermandades y hay un movimiento real de jóvenes, hombres y mujeres, con proyectos y actividades que nos muestran una dinámica muy buena. Debemos pensar en el futuro, estar abiertos a la sociedad y ser participativos. No hay que amedrentarse con proyectos que sean buenos aunque haya gente a la que no le guste el cambio. Siempre ha ido cambiando la Semana Santa a mejor.