Redentor de la vanguardia

Pese a lo que no pudo ser, el Miércoles Santo rezuma historia y modernidad a la par. Despierta del letargo con la llegada del Nazareno Redentor del Mundo en un tiempo donde todo gira en una renovación que llegará con más fuerza el año que viene. Sentir y vivir la Semana Santa es cuestión de entender que las tradiciones rondan a la actualidad.

El Nazareno Redentor del Mundo llegó al recorrido oficial entre aplausos

MEDIADORA DE LA SALVACIÓN

Bajo un sol de justicia por la prontitud de la hora, aunque aliviado por la cercanía de la brisa marina, la cruz guía se plantaba en el lateral de las Hermanitas de los Pobres en el comienzo del Miércoles Santo. Un grupo de ancianos con sus sillas a la sombra encontraron el detalle de la jornada en un monaguillo que les entregaba una estampa del Señor. Una mujer de pelo canoso en silla de ruedas le dio un beso a la imagen, se santiguó y le dio un apretón de manos a aquel joven que seguramente encontró ahí el motivo de su penitencia.

No se equivocaba Rubén Darío cuando decía: "Juventud, divino tesoro". Es la frescura y ligereza de Mediadora el brote de esperanza de los cofrades ante una jornada que se encuentra enormemente colapsada. Abría el cortejo de la hermandad un nutrido grupo de hermanos nazarenos con túnicas negras y capas blancas, pertenecientes a la sección del Cristo que por primera vez pasearía por las calles malagueñas.

El Nazareno Redentor del Mundo, talla de Navarro Arteaga bendecida en 2013, estrenaba cruz y la primera fase de la carpintería del trono que estaba exornado por claveles sangre de toro. La impronta estética supone una novedad dentro de la iconografía malagueña que enriquece, más si cabe, el conjunto imaginero de la ciudad.

Esa conjunción de estilo marianista que representa la alegoría del abrazo a la cruz, libertad absoluta de entrega a la muerte por amor y plena voluntad. El trono del Señor supo ganar en todo momento los metros que separan el barrio del recorrido oficial en los tramos a tambor, siendo estos abundantes durante el transcurso de la procesión.

Recibió una multitudinaria ovación el Redentor del Mundo cuando se adentró en la bóveda natural de la Alameda, abrazándose el equipo de mayordomos con las miradas emocionadas debajo del capillo.

Con el mismo orden y la misma seriedad, el cortejo de la Virgen -algo mayor en número pero igual en fondo- avanzó con la importan característica de la Hermandad. Se acercaban los ciriales a la iglesia del Carmen cuando la Trinidad Sinfónica interpretó Cristo de la Expiración de Beigdeber, recuperando los aires musicales clásico en un barrio con identidad propia. Tras una mecida del trono en el saludo con Misericordia y El Carmen, la Virgen de Mediadora se adentró en calle Ancha recibió una frondosa petalada de rosas rojas y blancas.

Continuaron los hombres de trono ganándole el pulso a la distancia a paso ligero, fruto de un un trabajo que comenzó hace meses. Sin embargo, resulta llamativo ver ciertas posturas en algunos -no muchos, dicho sea- hombres de trono debajo del varal junto con la inapropiada forma de vestir la túnica que chirrían entre el buen gusto de la procesión. Pese a todo, esto no debe emborronar una estación de penitencia en la que el detalle medido al milímetro, tanto musical como estético, embellece la jornada del Miércoles Santo.

SALESIANOS

Una de las espinas clavadas en la hermandad del Santuario de María Auxiliadora estuvo ayer justo frente a la puerta del templo. Deberán esperar los cofrades un año más para poder salir desde el interior de su futura casa hermandad, relegando por fin el tinglao a ser parte de su historia. A pesar de la imposibilidad, el optimismo de sus hermanos se avistaba ya en los últimos retoques al trono procesional que esperaba en calle Divina Pastora.

Al comenzar a transitar por Carretería, a pesar de lo temprano de la hora, las sillas de playa invadían y entorpecían el paso, esperando que, a pesar de lo popular, se ponga solución. No importaba, Salesianos avanzaba a buen ritmo, recuperando calle cuando la banda de cornetas y tambores del Cautivo terminaba una marcha.

El eterno diálogo entre el Cristo de las Penas, San Juan y la Virgen del Auxilio contó con la presencia de dos querubines con símbolos en el cajillo. El primero, el tradicional de la trasera, con una bola del mundo y un lábaro con la palabra "PAX", como símbolo de la oración de la Iglesia universal contra la guerra. El segundo, con el lazo rojo que muchos tronos han portado en apoyo a los cristianos perseguidos.

Unos metros adelante, un pequeño nazareno miraba a los lados buscando a un mayordomo. Temía no poder echar cera a otros niños en su bola, haciéndolo con la inocencia propia de la edad reflejada en su mirada. El trono ganó la Tribuna de los Pobres pese al calor con las marchas Ave María y El Salvador a paso muy lento, despacio, haciendo gala del sello de la corporación en la calle. Sin miedo a ser ellos, que también forman parte de la Málaga cofradiera.

Una vez culminado un recorrido oficial que se desperezaba aún hicieron su entrada en la Santa Iglesia Catedral. La estación de penitencia es uno de los refugios donde poder contemplar a las recién restauradas María de Cleofás y María Salomé junto a la Magdalena. Donde fijar las miradas en una Hermandad que suma al Miércoles Santo desde la sencillez y humildad que les caracteriza.

FUSIONADAS

La estación de penitencia comenzaba para las Reales Cofradías Fusionadas cinco minutos antes de abrir las puertas con un rezo dentro de la Iglesia de San Juan. Un padrenuestro y un avemaría para bendecir a los cientos de penitentes que participaban en la procesión, entre hombres de trono, nazarenos y músicos. Tres golpes secos sonaron en la puerta a la hora señalada. La banda de cornetas y tambores de Fusionadas puso las primeras notas del cortejo mientras que la gente dentro del templo iba cogiendo posiciones. Con siete tronos en su interior cada hueco de San Juan tenía el propósito de alojar un alma. Los capirotes blancos y túnicas moradas de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna emprendieron la marcha. Comenzó la maniobra del trono de madera que porta a Jesús golpeado por sus captores. Cinco figuras componen el conjunto escultórico en el que este año el Señor estrenaba sus potencias, diseño de José Miguel Moreno y realizadas en Orfebrería Victoria. Sin mucha dificultad, el más pequeño de los tronos de la cofradía, efectuó su salida hacia la calle Calderón de la Barca.

Luego le seguirán las túnicas negras de capirote rojo que acompañan al Santísimo Cristo de la Exaltación, al que dio sus primeros toques de campana Juanma Moreno, presidente del PP andaluz. Hacía el centro del dintel fueron aproximando el trono que representa el momento en el que la cruz es alzada en el monte Calvario. Por sus dimensiones la maniobra se hizo compleja y pasó a escasos centímetros de la piedra. La banda de cornetas y tambores de la Esperanza iba marcando sus pasos. Tras ellos, los capirotes de luto por el Cristo muerto. Cuatro cirios rojos alumbraban su cabeza vencida tras la herida certera de la lanza y acompañado por ángeles, el trono dorado de Ánimas de Ciegos esperaba el primer toque de campana de la ministra María Dolores de Cospedal. Ya había pasado una hora desde el inicio de la procesión y dentro de la iglesia se rogaba silencio.

Con los acordes de la banda de música Paso y Esperanza iniciaron su salida desde el fondo del templo, ya con más espacio. Entre una nube de incienso y con el sol de la tarde colándose dentro se vivió una preciosa estampa. En la calle se incorporó a la procesión una representación de la Brigada Paracaidista. Tras el Cristo de Ánimas y Ciego iba la tropa desfilando, cantando y haciendo malabarismos con sus armas, algo que, como es habitual, atrapaba la atención de los que aguardaban durante horas en las calles. "Avanzamos sin mecer", decían los capataces. Los portadores exteriores se metían por dentro del varal para salvar la puerta y en pocos minutos, tras levantar la cola, iniciaban su estación de penitencia.

Luego caminarían los nazarenos azules de Nuestra Señora del Mayor Dolor con San Juan Evangelista para completar el largo cortejo. Una vez que las autoridades abandonaron San Juan y el cortejo ya estaba muy avanzado, las lagrimas de María pudieron llorar en una intimidad mucho más propia. Los hombres centraron el altar de plata para iniciar su salida. Rosas blancas adornaban a la Virgen de manto azul que derramaría su gracia por las calles de la ciudad.

PALOMA

La banda de cornetas y tambores del Carmen entraba en la plaza de San Francisco y la llenaba de música antes de colocarse en uno de los laterales. Minutos después lo hacía la banda Santa María de la Victoria, que tomaba posiciones en un ensanche que se quedaba pequeño entre fieles, músicos y hombres de trono de la Paloma. Puntuales, cómo es habitual, abrieron las puertas de la casa hermandad para mostrar los dos grandes tronos que esperaban su salida en breve. Los primeros capirotes blancos y túnicas burdeos se colocaron para abrir el cortejo. Los redobles de tambor anunciaron la salida de los nazarenos que, con los cirios aún apagados, pronto alcanzaron la calle Carretería.

Las autoridades dentro de la casa hermandad buscaban su hueco para dar los primeros toques de campana. Quince minutos después de abrir las puertas la trompeta y las campanillas anunciaron la salida de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón. Con calma los hombres de trono fueron haciendo la curva para permitirle su salida hacia Carretería con los sones de la marcha Mi Cristo Moreno de la banda del Carmen, que siguió los pasos de su Señor.

Tras las túnicas burdeos, las azules dedicadas a la Virgen, que este año iba sobre su altar de siempre ante la imposibilidad de estrenar el nuevo, que no ha podido ser terminado a tiempo. Eso sí, iba sin las cabezas de varal, que no han podido ser recuperadas. Los generosos arbotantes, las gruesas varas de palio, hacen de este trono uno de los más grandes de la Semana Santa malagueña. Por eso era mucha la gente que se agolpaba, como cada año, para contemplar la salida de la Paloma, que puede ser tocada desde los balcones más próximos del callejón. Junto a las vallas protectoras, las cajas agujereadas intuían la presencia de esas palomas que serían lanzadas cuando la Madre inaugurara su recorrido.

Se hacía larga la espera, tres cuarto de hora después de la hora de salida aún no se había movido el trono de la Dolorosa. Sonaron las primeras campanas y volvió la expectación. Colocaron el trono en el centro para tener el hueco justo e iniciar la maniobra. Se escucharon vítores a la Virgen para animar a sus portadores y paso a paso fueron llenando la plaza. El himno nacional anunció su salida. En la primera parada, una saeta justo a sus pies detuvo el cortejo bajo la atenta mirada de María Dolores de Cospedal. El trono tuvo que abrirse, para poder hacer el giro de 90 grados. "Abriendo grande a la derecha", decían los mayordomos. Una vez enfilado el callejón se plegaron hacia dentro los arbotantes para hacer posible la salida hasta Carretería y se salieron del varal los portadores exteriores. Casi sin mecer salió de San Francisco para, un año más, bendecir a su Málaga.

EL RICO

Ante un mar de capirotes morados, la cofradía de El Rico avanzaba por el entorno de Postigo de los Abades y Cortina del Muelle buscando el barrio del Soho, cambio motivado por la suspensión de la liberación del preso. Esta nueva zona, que da para pensar en la antesala de un nuevo recorrido oficial, se vio envuelta por un mar de túnicas de terciopelo morado, precedidos por dos mayordomos de cabeza con los clásicos capirotes de habichuela. Una impronta que embellecería el cortejo si se recuperara en algunos puntos concretos de la procesión.

La Plaza del Obispo, ausente de bendición, fue testigo del transcurrir de un acta de liberación vacía de firma que augura ría una futura salida de los Titulares en el próximo mes de mayo. En esta ocasión, Nuestro Padre Jesús El Rico lució una peluca recargada de tirabuzones y algo más corta que la de años anteriores, recuperando la estética dieciochesca que tanto caracteriza el Señor.

La portentosa obra de Nicolás Prados, en su barroquismo dorado y tulipas caramelo, crea una impronta casi única, fusión exquisita con la talla de Navas-Parejo. Túnica de cola bordada, cruz de plata y banda de música detrás. Una conjunción con sabor a historia y que no debe perderse. Sin la histórica liberación del preso, cosa que no ocurría desde hacía 75 años, el Nazareno avanzó por la Plaza del Obispo a los sones de Málaga Cofradiera mientras se perdía entre los muros de la Catedral. El excesivo protagonismo del cuerpo de la Policía, al rededor del trono y en la cola, hace que la reflexión se oriente a si ese puesto no debería estar reservado a los hermanos nazarenos.

El cortejo del Amor avanzó tan bien formado y compuesto como el del Cristo. A lo lejos se veía el movimiento tan característico de ese palio ochavado que con el paso del tiempo refleja el desgaste en el dorado. Entre mecidas lentas pero con paso firme, la Virgen del Amor continuó su caminar a los sones de La Virgen de Sevilla. Una atmósfera única que cada Miércoles Santo impregna las calles de Málaga.

SANGRE

Desde Dos Aceras hasta la Tribuna de los Pobres, transitar por acera y calzada era imposible ante el cortejo de la cinco veces centenaria archicofradía de la Sangre. La complicada maniobra de salida y su paso por calle Carretería son puntos de obligado encuentro con una Hermandad que, inmersa en el centro histórico, cuenta con un recorrido ajustado en tiempo. Con el futuro cambio de recorrido oficial bien merece tener un itinerario para lucir aún más.

Frente a la muralla de Carretería, el que fuese hermano mayor de la corporación nazarena, Antonio Iranzo, fue el encargado de levantar el trono. Unas palabras de ánimo para los portadores y, en una maniobra ya más que estudiada, las andas levantaron hacia el cielo. Los sones de la agrupación musical Vera+Cruz de Campillos sonaron a gloria mientras un espectador grababa para su padre, otrora hombre de trono de la Sangre, una instantánea de lo que allí ocurría. Mérito aparte merecía el músico que participó con su formación en silla de ruedas.

El cortejo nazareno malva continuó la estela del Crucificado. La seriedad de los penitentes en los primeros compases fue meritoria, con los mayordomos dando todo de sí por que el público respetase a los suyos. Quizás más hermanos de la Sangre deban valorar ese trabajo y el esfuerzo de la Hermandad por evitar los descapirotados horas antes en las calles. Algunos lucieron su hábito con Mediadora por la Alameda. Toca que pongan de su parte.

La Virgen de Consolación y Lágrimas pudo contemplar la escena perfecta para entender su cometido. A los sones de María Santísima de la O, de Abel Moreno, un señor abrazaba con gesto cómplice a una mujer con un brazo. La Dolorosa servía de consuelo para uno de los momentos difíciles de la pareja, reconfortando a ambos en una posible premonición para que todo salga bien. Ante la Virgen se estrenó Alejandro Pérez, el nuevo párroco de San Felipe Neri, siguiendo la estela de su antecesor.

EXPIRACIÓN

La noche se hacía fría en El Perchel mientras en el recorrido oficial resonaban las últimas cornetas. Los aires fúnebres surcaban la plaza de Enrique Navarro cuando las puertas de la casa hermandad de Expiración se abrieron para que la consumación de la vida de Cristo comenzase.

La faz del Crucificado de Benlliure se imponía en la penumbra mientras los miembros de la Guardia Civil comenzaban a avanzar en dirección a la cúpula verde del recorrido oficial vestidos de gala. En el frente de procesión, junto a la túnica histórica que siempre porta el nazareno de la cruz guía, la corporación nazarena estrenaba dos dalmáticas a juego realizadas por Felicitación Gaviero según diseño de Curro Claros, vestidor de la Virgen de los Dolores Coronada.

Ríos de luto morado y negro comenzaron a salir en orden, en silencio, manteniendo el carácter propio de la venidera muerte de Cristo. El magno trono de Expiración avanzó los primeros metros mientras detrás la Virgen esperaba paciente a que la madrugada del Jueves Santo llegase. El Perchel se congeló y el pueblo de Málaga, tras la grandiosidad de la jornada, creó el silencio.