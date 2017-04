El Rico liberará al preso después de la Semana Santa

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico de Málaga acordó en la tarde de ayer aceptar la última propuesta del Gobierno, presentada pocas horas antes, para liberar a un preso tras la Semana Santa, después de que el Consejo de Ministros del pasado viernes no aprobara ningún indulto para esta hermandad como es tradicional. El hermano mayor de la Cofradía, Antonio Martínez, explicó que la junta de gobierno urgente aceptó la oferta para que se inicie el expediente de indulto y, según el compromiso del Gobierno, sea aprobado en Consejo de Ministros en el plazo máximo de un mes.

Los responsables de la cofradía expresaron su deseo de que esta liberación del reo tras la Semana Santa se celebre "como cualquier Miércoles Santo", con sus dos titulares desfilando por las calles, aunque para ello deberán recibir el permiso del Obispado de Málaga, ha apuntado Martínez.

El Gobierno había ofrecido horas antes a la Cofradía celebrar el acto de bendición del preso indultado fuera de la Semana Santa cuando su libertad sea completa. La propuesta fue realizada por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, tras una conversación con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, según fuentes de la Subdelegación.

La cofradía rechazó ayer una primera propuesta del Gobierno de liberar el Miércoles Santo a un preso cuyo indulto no hubiese sido tramitado formalmente para no incumplir sus estatutos. El Rico no liberará este Miércoles Santo a ningún recluso, una tradición que había cumplido de forma ininterrumpida los últimos 75 años.