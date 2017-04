El Rico no liberará este año a un preso tras 200 años de historia

Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico no liberará este Miércoles Santo a un preso, rompiendo así con una tradición centenaria que tiene su origen en un privilegio otorgado por el Rey Carlos III. El Consejo de Ministros celebrado este pasado viernes no autorizó el indulto de ninguno de los candidatos propuestos, generando una auténtica zozobra en el mundo cofrade. La subdelegación del Gobierno presentó ayer por la mañana una alternativa, avalada por el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, que fue rechazada por unanimidad por la junta de gobierno de la cofradía al entender que no se ajusta a sus estatutos.

El problema ha sido el siguiente. Una comisión formada por la presidenta de la Audiencia Provincial -que entró en el cargo en enero-, el fiscal jefe, el director de la prisión de Alhaurín de la Torre y el hermano mayor de la cofradía de El Rico -que ayer aseguró ser un "invitado de piedra" en este grupo- eligen cada año una terna de presos que son susceptibles de recibir un indulto y se la presentan al Ministerio de Justicia para que los analice y se decida finalmente el elegido en el Consejo de Ministros. En esta ocasión, según explicó ayer el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, dos de los candidatos propuestos fueron directamente rechazados por el Tribunal Supremo porque estaban condenados por delitos contra la salud pública y por pertenencia a banda criminal. Además, en uno de los casos estaba obligado a pagar una multa de ocho millones de euros.

Quedaba, por tanto, solo un candidato que sí recibió un informe favorable del Supremo. Sin embargo, según explicaron desde la Subdelegación, ese preso es un empleado público condenado por estafa a una empresa pública y eso se puede considerar corrupción. El Gobierno tiene una política de no conceder indultos en casos de corrupción o violencia de género, por lo que el viernes se rechazó también esta opción.

Si esa terna no cumplía los requisitos, la solución pasa por presentar otra. Pero ya no hay tiempo. El Gobierno aseguró ayer que el Ministerio de Justicia recibió los informes de los candidatos propuestos entre el 22 y el 29 de marzo "cuando ya era de todo punto imposible reabrir un nuevo procedimiento con otros condenados puesto que la Fiscalía y el tribunal sentenciador tienen un plazo de seis meses para realizar dichos informes". El Gobierno indica además que "en estos momentos no hay en el Ministerio de Justicia solicitud de indulto alguna de asuntos sentenciados por la Audiencia Provincial de Málaga pendiente de resolver, por lo que tampoco se podría haber optado por otro expediente que estuviera tramitándose".

En esta tesitura, el Gobierno le ofreció ayer a la cofradía una alternativa que consiste en elegir un nuevo preso, concederle un tercer grado que le permita acudir al acto de liberación del Miércoles Santo y, paralelamente, iniciar un procedimiento de indulto que, según dijo Briones, "culminaría en el plazo máximo de un mes".

La junta de gobierno de El Rico se reunió en la noche del viernes y nuevamente ayer y declinó esa posibilidad. "La libertad tiene que tener lugar en el acto de la procesión de la cofradía. Sería un inicio de un expediente de indulto, que estamos seguros de que terminaría, pero no se produce en sí el acto de liberación. No queremos engañarnos ni engañar a Málaga. Esta propuesta no es ningún engaño, pero no es la liberación", declaró Antonio Martínez, hermano mayor de la cofradía, quien explicó, con la voz entrecortada, que espera que "todo quede en una anécdota y que el año que viene, revisando más los plazos y el perfil de los candidatos, se produzca la liberación". Martínez cree que desde Málaga "se ha hecho un trabajo impecable" y lamentó que ha habido "una falta de comunicación" con los responsables de la concesión de indultos en Madrid, en el sentido de haber informado a tiempo sobre los problemas de los tres candidatos y haber podido elegir otra terna en tiempo y forma.