Síntesis prodigiosa para un paisaje humano

Son casi las cuatro y cuarto, el rumor de Crucifixión se pierde en su compás más allá de la frontera de Mariblanca y Gitanos se dispone a salir en Frailes. En la esquina con Cruz Verde hay turistas alucinados con cámaras, gorras, calcetines sucios bajo las sandalias y los ojos muy abiertos, padres orondos llenos de colorao hasta las cejas y niños que se les suben a las barbas por todas partes, madres adolescentes que empujan sus carritos para abrirse paso entre el gentío y ganar una mejor perspectiva, sombras desdentadas que tocan palmas y no paran de reír, familias bien que trazan sobre un plano digno del NKVD la ruta más corta para ir luego a los Mártires a ver a Pasión, miembros tatuados con dragones fieros y lemas obscenos, chavales descamisados encaramados a las rejas que se van pasado el poloflash, orejas perforadas por el piercing, señoras de pulso infatigable que hacen valer su devoción ante sus vecinas. Un tipo que no debe tener más de veinte años habla por el móvil a la que debe ser su novia con un tono abiertamente amenazador: "Me dijiste que a las tres ibas a estar con tu amiga, llamé a las tres a tu amiga y no estabas con ella. No me mientas más. En cuanto te vea, te vas a enterar". A su lado, un ejemplar chandalero cubierto con una capucha escucha hip hop a todo volumen en sus auriculares, quieto como una esfinge, como si el resto del mundo no le importara lo más mínimo. En las ventanas y balcones, los inquilinos ya tienen bien afilados sus móviles y ipads para transmitir la jugada en directo. Hay más imberbes subidos a las tapias de los solares, como pájaros a la espera de que algo suceda. Una mujer vestida de mantilla pide paso entre una multitud que ya se desliza por Cobertizo del Conde para encontrar un hueco favorable al otro lado: llega tarde y está desesperada, pero el respetable responde a sus requerimientos con una vaga indiferencia. Finalmente, tras mucho empujar, la mujer alcanza su puesto, o ya le falta menos. La cruz guía ya está en la calle. Poco después comparece el Señor de la Columna y se produce una disparidad de reacciones, diversas pero perfectamente compatibles: en la tumultuosa escalinata, que ya es una fiesta, allí a donde se dirige el trono en disposición frontal, una joven clama a voz en grito "¡Viva el Cristo de los Gitanos!", secundada de inmediato por un coro de incondicionales. Ya no cabe un alma, el instante es absoluto y el planeta entero parece rendir aquí sus conquistas. Huele a marihuana como en un concierto de Manu Chao. Una feligresa reza en silencio, moviendo sus labios a toda velocidad con un rosario en las manos. Se filtra ya el jaleo de rumbas y tangos con el que los gitanos sazonan el cortejo. Hay una combinación fabulosa de recogimiento y exultación, de expresión de fe y de júbilo efímero, de catolicismo piadoso y de paganismo primario. Se da así una síntesis prodigiosa de todos los mundos posibles. Recuerda uno entonces a los cristianos coptos masacrados en Egipto y únicamente se puede llegar a concluir que el mundo ha estado así de loco desde su fundación: lo que a unos sale tan barato a otros les cuesta la vida. Pero aquí, en la calle Frailes, en este estallido de cantos, palmas, silencios, flashes, risas, regañinas, invocaciones y estupefacientes, todos los presentes parecen encontrar lo que han venido a buscar: una identidad. Un momento al que pertenecer. Así ha funcionado la religión (el lazo que re-liga) desde el comienzo. Y así sigue funcionando. Pase lo que pase por la cabeza del menda que sigue escuchando hip hop a todo trapo mientras el Cristo doliente toma la curva a escasos centímetros.

Pero es el mismo lazo el que mantiene unidos a los vecinos de la calle Carril que han sacado ya sus butacas a la acera a la espera de ver pasar al Cautivo. Los niños piden chucherías a sus mayores, el badulaque no da abasto, algunos nativos apuran las cervezas y los mercaderes de estampitas hacen su agosto. El merchandising crece año tras año y el negocio florece, a tenor de la demanda. En la plaza Montes aguarda con paciencia desde las seis un matrimonio recién llegado desde Madrid; ahora son poco más de las siete y no hay más consuelo posible, ya falta menos, vamos a volver a comprobar la cámara por si acaso, pero Felipe, ya la has comprobado diez veces. La Trinidad está atestada de propios y extraños. Un trepador de muros devora un bocata de salchichón en su tapia, todo está cumplido, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la calle Jara, a dos pasos, como si se hubiese abierto un abismo, una pandilla de canis trapichea sin que nadie se dé cuenta, caen unas risas, un par de collejas y después se disuelven con argucia profesional. Pero suena la banda de cornetas y tambores de Bomberos y las estrecheces se convierten en un eje ordenado, cada cual a su puesto, vamos niño, que ya viene. La calle Mármoles es un reguero de sillas plegables, banquitos de anea, sofás desfondados, devoradores de pipas que dejan el bordillo hecho una lástima, papeleras vencidas, yolis con camisetas de series de Disney Channel y más abuelos que hacen memoria, en mis tiempos, en mis tiempos el Cautivo sí que era el Cautivo. El estruendo se va sofocando poco a poco, por ahí viene. Un hombre grueso, con la espalda encorvada, una camiseta partida en varios jirones y la frente empapada en sudor arrastra dos cubos llenos de hielo y latas de refrescos. Ya llega el Señor de Málaga. Viudas de luto, amas de casa en zapatillas, analistas de la Liga, catadores oficiales de los productos Hacendado, artistas del alambre, conductores multados, buscavidas que maldicen la jornada laboral del día siguiente, un crío que pasea a su perro como si la cosa no fuera con él, el Puente de la Aurora dibuja todos los itinerarios de la condición humana. Al otro lado, en el Pasillo de Santa Isabel, se forman colas ante los puestos de buñuelos y de golosinas, la Pasión de Cristo se lleva mejor con una bolsa de papas fritas de Álora. El Cautivo arrastra su río de promesas, pies descalzos, ojos vendados, la frágil desnudez contra la dureza de los elementos, el suelo frío, la madera implacable, gestos contrariados, una esperanza casi consumida, el mundo entero está mirando, el Señor avanza a su paso lento y firme, tomándose su tiempo, solemne y riguroso, la única certeza para muchos; a sus pies, la ciudad come, bebe, besa, muerde, reza, admira, llora, se mete mano, fuma, discute, se divierte, ríe, se conmueve, sueña, duerme. Pero el Cautivo es el Señor de todos. La Trinidad es un nido oscuro lleno de promesas. La oscuridad que su Cristo atraviesa es su mejor manera de hacerse visible: mañana, aquí, no habrá nadie. Habrá que esperar al Lunes Santo del año que viene para que vuelvan a hablar de nosotros.

En el Perchel, Dolores del Puente mece al Cristo del Perdón por el Puente de la Esperanza con la imponente presencia del conjunto escultórico. La tarde traza sus últimas luces, ya inclinadas, mientras la banda de cornetas y tambores de Santa María de la Victoria anuncia la procesión, dejada atrás la iglesia de Santo Domingo y próximo ya el recorrido oficial. Una Málaga intacta resuena en el temblor de cada paso: el río seco es testigo del enigma, quienes ya no viven en este mundo parecen regresar para atestiguar, una vez más, que estuvieron. Antes, Crucifixión fue otra liturgia mestiza de niños a la carrera, mujeres en pijama y moño en ristre, acólitos de punta en blanco y visitantes inesperados en la derrota urbana de la calle Los Negros. La procesión de Estudiantes espantó en Alcazabilla a los gatos del Teatro Romano, y Pasión colmó la emoción en Cister. La medida exacta de todas las cosas.