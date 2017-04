De la Torre, sobre el indulto de El Rico: "No nos agrada"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer en relación con el indulto del preso por parte de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico y María Santísima del Amor que "lo importante aquí es aprender para que las cosas funcionen con la normalidad y con los calendarios previstos", asegurando, además, que "de entrada, es un tema que no nos agrada que haya pasado" pero que tiene "puntos de reflexión positiva". El Consejo de Ministros no aprobó el pasado viernes el indulto vinculado a la cofradía malagueña, aunque, finalmente, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico y María Santísima del Amor ha aceptado la propuesta del Gobierno de celebrar el acto de liberación de un preso después de la Semana Santa, una vez haya finalizado el expediente de indulto del reo. De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre lo ocurrido, ha incidido en que hay "puntos de reflexión positiva, por buscar aspectos positivos en un tema en el que, de entrada, no nos agrada que haya pasado, evidentemente". En este sentido, se ha referido a que, por un lado, se demuestra que "los indultos no se regalan". "Lo que podíamos llamar gestión de indultos se hace con el rigor adecuado", señaló el alcalde, al tiempo que añadió que "se tiene que cumplir una serie de condicionantes". Así, reconoció que "es verdad que existe una pragmática y un privilegio en esta cofradía que, por otra parte, ha quedado claro que solo lo tiene esta de Málaga, ya que las otras que estaban en el Consejo de Ministroseran, por lo visto, cuando son nominativos, cuando son apoyar los indultos que están más en marcha".