"Bajo la Virgen de la Concepción se viven multitud de emociones"

-¿cómo se siente a horas de iniciar el Domingo de Ramos?

-Por una parte triste porque motivos laborales me han hecho vivir la Cuaresma distinta. Pero por otro se vive con otra ilusión, esperando que llegue el Domingo de Ramos, salir a la calle con los Titulares y participar una vez más con ellos.

-¿Cómo llegó hasta la archicofradía del Huerto?

-De pequeño me crié en el centro por los negocios que tenían en mi familia y siempre había visto el tinglao del Huerto en la plaza de los Mártires. Me llamaba mucho la atención cómo una plaza se hacía grande para que saliera la Virgen de la Concepción. En un momento determinado mis padres me dijeron que me hiciese hermano de la cofradía que quisiera. Decidí que fuese la que iba a ver todos los Domingos de Ramos.

-¿Qué siente al ir bajo el varal de la Virgen de la Concepción?

-He vivido como portador hasta el año pasado. Por una promesa decidí no salir con la Virgen sino volver a ser nazareno en la sección del Cristo. Tenía esta promesa por el pequeño Pablo Moreno, para que superase su enfermedad. Bajo la Virgen de la Concepción se viven muchas emociones. Hay sobre todo una ilusión muy grande repartida entre todos los portadores.

-Como historiador, ¿entiende Málaga de arte cofrade?

-En líneas generales no. El mundo cofrade es cierto que no necesita tener una consolidada formación artística, pero tampoco debe poner en cuestión lo que los historiadores aportamos desde la visión del arte. Es verdad que analizamos imágenes procesionales, pero lo hacemos desde un punto de vista artístico sin faltar al respeto a ninguna talla. Cuando leemos arte tenemos que dejar la devoción a un lado.

-Al menos se presupone un poco de sensibilidad en este aspecto...

-Mínimamente todo el mundo debe tener una formación. Yo no hablo de puentes porque no soy ingeniero de caminos. Si cualquiera opina sobre si una imagen es de un autor u otro con la problemática que lleva adscribir una imagen a un escultor, que se ponga en duda es un poco chirriante. Una mínima formación deberíamos tenerla en todos los campos, no sólo en el mundo cofrade.

-¿Qué ha tenido Málaga en el arte cofrade y qué le falta?

-Contamos con una de las mejores imaginerías del siglo XX: tallas de José Capuz, Mariano Benlliure, Juan de Ávalos... En ese sentido Málaga tiene una imaginería muy buena. ¿Qué le falta? Poner en valor todo eso. No vale decir que tenemos un Benlliure, hace falta valorarlo y darlo a conocer. Y no sólo eso, teníamos y tenemos a Palma Burgos. Habría que poner en valor los escultores que a través de los siglos han trabajado aquí y los de primera línea que tenemos en la actualidad. Nos falta querernos un poco más, no puede ser que en el tercer centenario del nacimiento de Fernando Ortiz pase sin pena ni gloria.

-En las disciplinas artísticas cofrades... ¿en qué punto estamos?

-En primera línea nos encontramos en la imaginería. Tenemos escultores muy buenos como José María Ruiz Montes o Juan Vega. En bordados, en la vanguardia, sólo hay que ver los trabajos de Manuel Mendoza y Salvador Aguilar. Falta mucho aún en el mundo de los exornos florales, donde aún pincha flores cualquiera. Si hay profesionales en ese campo, ¿por qué recurrir a cualquiera? La Semana Santa de Málaga, de todas formas, vive una época bastante buena. Siempre mejorable, podemos aspirar a más.

-¿Cómo vivirá la Semana Santa?

-Repetiré con la sección del Cristo del Huerto. A partir del Lunes Santo toca disfrutar, ver otras hermandades e ir a otros sitios a conocer. Hay que abrir la mente y para ver cómo estamos y qué nos falta hay que conocer Sevilla, Córdoba, Granada, Antequera...