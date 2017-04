"La cofradía tiene un sello de identidad en la calle, la seriedad"

-¿qué implica ser la albacea general?

-Implica un puesto de mucha responsabilidad dentro de la Junta de Gobierno, la preparación no sólo de la procesión sino también de los cultos a lo largo del año y al tiempo el mantenimiento y la guarda del patrimonio de la cofradía.

-¿Cómo llegó a Dolores del Puente?

-Pues por una casualidad. Mi intención era pertenecer a la cofradía de la Estrella pero mi hermana se equivocó y entregó la solicitud aquí. Y llevo más de 20 años en la hermandad.

-Una gran diferencia con la Estrella...

-No tienen nada que ver, son dos conceptos distintos de cofradía. Pero finalmente la casa que he conocido y donde me he criado como cofrade es ésta. Además he aprendido muchísimo de las personas que han pasado y están aquí. Es mi segunda familia.

-¿Qué significan para usted las palabras Lunes Santo?

-Es el cúlmen de la preparación de todo un año, significa mucha responsabilidad en la calle. Y en ese momento de la procesión, sobre todo, te ves reflejado en nuestros dos Titulares, el Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores. Ellos son el verdadero centro neurálgico de la cofradía. Para mí, significa que todo salga bien, que se llegue de la mejor manera posible con la estación de penitencia en la Catedral como punto álgido.

-¿Cuáles son los principios irrenunciables de su cofradía para poner a sus Sagrados Titulares en la calle cada año?

-La cofradía desde que se agrupó tiene un sello de identidad en la calle y es, sobre todo, la seriedad con la que procesiona. Tiene una imagen que hoy en día otras hermandades siguen que es con los nazarenos muy próximos unos a otros. También el rigor. Desde que vienen a probarse la túnica ya le insistimos en las normas de la procesión. Están haciendo penitencia, se trata de un acto religioso en el que hay que mantener un rezo continuo, no es un acto social.

-La Semana Santa de 2017, ¿qué va a tener de especial?

-Este año estrenamos unos ciriales para la sección del Santísimo Cristo del Perdón, realizados en un taller de orfebrería de Sanlúcar de Barrameda siguiendo la línea de los diseños de Jesús Castellanos. Serán las primeras piezas salidas tras su fallecimiento. También estrenamos un pañuelo que nos ha regalado un devoto de la Virgen de los Dolores. Además de eso, dos piezas musicales.

-Como historiadora del arte, ¿cómo valora el patrimonio de su cofradía?

-La joya más importante de la cofradía es la Virgen de los Dolores, sin lugar a dudas. Es una escultura del siglo XVII atribuida a Pedro Asensio de la Cerda, una obra singular, muy original, porque no ha sufrido ninguna restauración que haya modificado la talla. La cofradía apostó por hacer un trono antequerano, diferente al resto de la Semana Santa, y que rescataba la tradición de 1920. Le da singularidad y diferencia. Estamos en proceso de realizar un trono nuevo al Cristo pero eso va a un paso más lento del que querríamos.

-¿Y el patrimonio de la Semana Santa malagueña?

-Desde los años 80 hasta ahora ha mejorado mucho, creo que es una gran Semana Santa, hay muchísimas hermandades que han aumentado su patrimonio enormemente. Tiene un nivel muy alto y nada que envidiar a otras provincias.

-En Dolores del Puente la mujer se puso bajo los varales sin levantar polémica. ¿Sigue habiendo presencia femenina?

-Hay varias mujeres que llevan el trono de la Virgen de los Dolores. Aquí no hay discriminación, solo se les ha tenido que rechazar por cuestiones de tallaje. Tienen que tener un mínimo de talla para poder llevar el trono, igual que un hombre.

-¿Y cuesta llegar a una mujer a los cargos de gobierno?

-No, yo creo que actualmente en Málaga no. La mujer está totalmente integrada en la Junta de Gobierno, en las permanentes, en la Agrupación de Cofradías. La mujer hoy es fundamental.

-¿Qué habría que mejorar de la Semana Santa?

-Las cofradías tendrían que tener menos tiempo de paso en el recorrido oficial, es decir, hacerlo más fluido y rápido. Eso lo agradecería la cofradía y los espectadores.

-Un deseo para ésta y las Pascuas que quedan por venir...

-La Semana Santa tiene que tener un futuro que lo formarán personas que participan ahora con nosotros. Deseo que se sigan manteniendo las tradiciones, que el tiempo acompañe siempre y que todos los años podamos disfrutar de esta semana de Pasión para que tenga un sentido, hacer la manifestación de fe por las calles de Málaga.