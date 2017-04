Se equivocó la paloma, tal vez

Una señora que apuraba los churros de la sobremesa en Casa Aranda en compañía de cuatro amigas antes de acercarse a ver la salida de Fusionadas en San Juan lo dejaba bien claro: "Sin preso, esto no es Miércoles Santo ni nada". Es curioso cómo, conforme avanza la semana, las tradiciones implicadas se van haciendo más graves y solemnes, en consonancia con la trascendencia de los episodios evocados. El Rico libera a su preso mientras las fuerzas armadas hacen acto de presencia en las procesiones, como emblemas que una gran parte de la ciudad considera propios e intransferibles. Para dar cuenta de este rigor litúrgico ayer se desplazaron a Málaga dos ministros: la de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el de Justicia, Rafael Catalá. Ambos coincidieron en la salida de Fusionadas, junto al Cristo de Ánimas de Ciegos, donde la primera ejerció de mayordomo para la salida del trono; posteriormente, Cospedal repitió en la Paloma y Catalá hizo lo propio en El Rico. El poder político ocupa así su espacio con ambición nacional para una mayor legitimación de las mismas tradiciones: ambos titulares aprovecharon de hecho para brindar una contundente reivindicación de la Legión y la Brigada Paracaidista en la Semana Santa de Málaga como valor cultural, pero ya se sabe que aunque nunca falten voces discordantes al respecto, tales exultaciones resultan aquí más bien innecesarias: ya a las cinco de la tarde era un coro entusiasta el que gritaba al unísono ayer en San Juan "¡Vivan los paracas!", como para no dejar dudas al respecto. Y si hay que ir al Materno, se va. Como si los mandan al jardín botánico de La Concepción. Pero precisamente a cuenta de esta carga de solemnidad, personificada en ministros y alentada a lo largo de los siglos, el acta de liberación del preso mostrada en blanco en la salida de El Rico significó para muchos un hueco desconsolado, un vacío imposible de llenar, como un amor que se va y no vuelve. "Yo confiaba en que el Consejo de Ministros tomara todavía una decisión urgente esta mañana", comentaba un cincuentón de traje, corbata y calva prominente a un amigo o familiar recién encontrado y con el que comentaba la jugada en Lagunillas, camino de la Victoria. Es lo que tienen las tradiciones: son poco proclives a los cambios, especialmente los relativos a su propia extinción. Y para Málaga, o para cierta Málaga, la que ayer desfilaba a cualquier hora en hordas y ríos camino al centro desde la calle Hilera, desde Cristo de la Epidemia o desde la Malagueta, la que llena los bares y agota los efectivos, la que pisa al contrario y la que impide el paso a los extraños, vaya a ser que se cuele, pero usted qué se ha creído, las tradiciones constituyen una cuestión innegociable. Faltaría más. Eso sí, la primera comparecencia en el recorrido oficial del Nazareno Redentor del Mundo, traído desde Las Delicias en la procesión de Mediadora, regaló una estampa verdaderamente nueva al Miércoles Santo. A menudo donde duele una ausencia se distingue otra presencia para dejar las cosas en su sitio. También en esto la Semana Santa se parece a la frágil existencia.

Pero convenía estar en la Plaza de San Francisco, donde había que salir antes para poder entrar, a la hora de la salida de la Paloma, como siempre multitudinaria, mastodóntica, monumental, babilónica, todo un desfile para poner a prueba las leyes de la física. Allí se apostaban propios y extraños, en torno del lentísimo discurrir de la comitiva, toda una mise en scène de gigantes puesta al servicio de los detalles milimétricos. Cuando Jesús de la Puente del Cedrón asomó en Carretería el mundo era un bosque de móviles y cámaras alzados para captar el momento, en un silencio que corrió como la pólvora para desaparición de todas las lenguas y todos los acentos. El sayón Berruguita hacía su trabajo, todo lo feo que era capaz de ser, ingrato capataz que maltrata a Cristo en su tránsito hasta la muerte, y sin embargo cómo puede una criatura semejante despertar tanta simpatía, su fealdad se convierte así en absolución: qué consuelo no habría encontrado el mismísimo Judas Iscariote si las generaciones posteriores le hubieran recordado más por su nariz de berenjena que por su culpa fatal. La Virgen de la Paloma, mecida por sus hombres de trono, volvió a hacer posible lo imposible en su salida, con el ángulo preciso y el pecho sobrecogido, no sale, no sale, no puede salir, pues sí, ha salido; seguramente ninguna otra esquina como la de Carretería y San Francisco ha legado tanto sobresalto a la historia; y eso que no llegó a tiempo su nuevo trono para el estreno, así que habrá que esperar al año que viene. Antes, todavía a las puertas de su casa hermandad, las palomas habían emprendido el vuelo en signo de alabanza hacia la Madre de Dios; de modo que alguna liberación de presos sí que hubo, aunque fuesen ovíparos, asumieran apenas una función ornamental y no necesitaran ni siquiera una firma plenipotenciaria para autorizar su absolución. Tal vez a alguien le sirviera de consuelo. A Málaga le sucedió ayer como a otra paloma, la de Alberti: creyó que hay cosas que no cambian nunca. Se equivocaba, tal vez. Poco después, casi a la salida de la Sangre en Dos Aceras, un globo de Doraemon salió volando al cielo y el párvulo que lo apresaba se llevó un chasco de narices. Nadie se dio cuenta: Málaga era un caudal de gente que buscaba hueco entre aceras repletas, recababa apretones de manos de los nazarenos, discutía en voz alta, se atiborraba de Doritos, lo dejaba todo perdido y se quedaba muy seria cuando pasaba el Cristo de la Exaltación, que no se diga. El Miércoles Santo es la confirmación que de Málaga no se entendería sin este volcán de contrastes, sin este dejarse llevar en otros brazos. Los profetas del Mayo del 68 advirtieron de que bajo los adoquines parisinos se encontraba la arena de la playa, pero aquí tenemos la certeza de que lo que hay en el suelo es la cera derretida tras el paso de los tronos. Así encuentra la ciudad su mejor versión de la utopía.

Conforme avanza la Semana de Pasión, los acontecimientos van teniendo mayor protagonismo en el centro en detrimento de otros enclaves. Pero tal vez por eso la salida de Salesianos adquirió ayer, como todos los años, un tono familiar, costumbrista y entrañable: la fidelidad sale mucho más barata en la calle Nueva que en Capuchinos, donde cada ojo que observa es un gesto de compromiso. Pero aquí, bajo la cándida vigilancia de Fray Leopoldo, la hermosura no es menor: el Cristo de las Penas se despide en una muerte cierta y a sus pies María del Auxilio y San Juan Evangelista se reconocen mutuamente como madre e hijo. También Mediadora condujo la conmoción de la Pasión hacia el corazón de la ciudad desde otras latitudes, en un trayecto que recogió a su paso esencias percheleras, prometidas en Ancha del Carmen las emociones que cundirán hoy por obra y gracia del Chiquito. El Cristo de la Sangre reclama oscuridad, quietud, memoria, vigilia, alerta. Su salida no es menos compleja que la de la Paloma, con los tronos prácticamente incrustados en el instituto Gaona para la culminación exitosa de la maniobra. Longinos atraviesa el costado de Cristo y ahora sí, el legionario ha certificado que Jesús está muerto. No hay sueño posible de hombres libres. La paloma vuelve a equivocarse. Algo más al norte, en la calle Jinetes, donde hace más de dos mil quinientos años un soldado griego recibió sepultura junto a sus armas, tres niños jugaban al pollito inglés mientras algunos vecinos fresqueaban sentados en sillas de playa a las puertas de sus casas. En el Miércoles Santo todo cambia y todo permanece exactamente en su sitio: la misma ciudad que se entrega sin remisión a una tradición cuya mínima variación no perdona se sienta sin más a discutir sobre fútbol y a esperar que pase el tiempo. A las puertas de la madrugada, el Cristo de la Expiración extendió el mandato de silencio. El Perchel soñaba ensimismado con más hombres libres.