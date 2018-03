"El mensaje es de seguridad y serenidad para vivir la Semana Santa "

-Faltan horas para iniciar la Semana Santa. ¿Cómo son estos días que están por venir?

-Son días en los que pido a los cofrades que disfruten de sus salidas procesionales, que aprovechen para tener momentos de recogimiento y oración y disfrutarlos en familia. No sólo hay que vivir la Semana Santa cuando vamos en procesión, sino que debemos rendir culto a nuestras imágenes.

-Superadas las crisis de la Tribuna Principal en 2016 y la liberación del preso de El Rico en 2017, este año existe un socavón en Tejón y Rodríguez. ¿Cómo se ha resuelto la situación?

-Finalmente tres hermandades han decidido variar su recorrido: Huerto, Sangre y Cautivo. Una vez reunidos con el Ayuntamiento, las fuerzas de orden público y Protección Civil se han adoptado una serie de medidas adicionales a las ya aplicadas por la promotora. Se dan suficientes garantías para poder discurrir por esa calle. La propia Agrupación apoyará con personal de seguridad adicional y Tejón y Rodríguez quedará expedita de público al paso de las cofradías.

-En el Forum Mediterráneo celebrado a inicios de esta semana dijo que uno de los objetivos que se plantea la Semana Santa es atraer más turismo internacional. ¿Cómo cree que se puede potenciar?

-A través del canal internacional de Televisión Española tendremos un potencial de 450 millones de espectadores que pueden conocer la Semana Santa de Málaga. Somos conscientes de que, a partir de entonces, va a haber una mayor demanda de personas que quieran conocer nuestra tradición. La Cátedra de Estudios Cofrades cifra en torno a un siete por ciento el número de visitantes del exterior. Trabajamos con touroperadores para que hagan paquetes turísticos de la Semana de traslados, la Semana Santa y el tiempo ordinario donde, a través de las rutas de Málaga Nazarena puestas en marcha con el Ayuntamiento, se pueda conocer la realidad cofrade y el fenómeno religioso.

-Será la primera Semana Santa con las rutas Málaga Nazarena. ¿Qué aportan a la cultura cofrade?

-Es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos porque lo hemos impulsado desde la Agrupación. Forma parte de una estrategia de promoción de la Semana Santa. Comenzamos con la figura de los cicerones cofrades, 75 personas que a través de la Fundación General de la UMA se prepararon para poner en valor todos los enclaves cofrades y religiosos. Cuentan con el apoyo de la institución para dar a conocer nuestro patrimonio y el siguiente paso ha sido crear estas seis rutas que van a permitir conocer casas hermandad, templos, talleres, enclaves e incluso bares temáticos. Hay ya tres empresas (Cicerones Málaga, Magna Cofrade y We Love Málaga), y cualquier persona puede contratar los servicios para conocer la Semana Santa. Entendemos que es una oportunidad magnífica para conocer nuestro patrimonio y generar beneficios y puestos de trabajo en la ciudad.

-Este año se incluyen 100 localidades más en el recorrido oficial que se han vendido a través del sistema rotatorio que propuso en su momento. ¿Qué le parece esta posibilidad de experiencia?

-Tenemos una problemática: Hay mayor oferta que demanda de sillas y abonos. Estamos buscando qué solución se le puede dar porque tenemos interés en poner a disposición del mayor número de personas la posibilidad de conocer la Semana Santa en el recorrido oficial. Son tres pequeñas tribunas y, a través del sistema que usamos en la Cabalgata de Reyes, el malagueño y el visitante tienen la posibilidad de verla en la Alameda Principal comprando los abonos por día. Pretendemos que sea un sistema de rotación variable.

-En esta legislatura ha puesto sobre la mesa el cambio de recorrido oficial. ¿Llegará en 2019?

-Nosotros trabajamos con ese horizonte, pero será una decisión que tenga que tomar la junta de gobierno de la Agrupación.

-Tras la avalancha sufrida por el Cautivo y el aumento de las medidas de seguridad, ¿qué mensaje quiere trasladar a los malagueños para estos días?

-La Semana Santa de Málaga siempre ha sido muy segura. Hace dos años vino más de un millón y medio de visitantes y apenas han sucedido incidentes, excepto el desgraciado vivido por el Cautivo que fue fruto de situaciones de pánico, más que de un problema real. Hemos tenido la oportunidad de conocer la labor que hacen las fuerzas de orden público, está todo bien estructurado y organizado. Se han tomado las medidas adecuadas. A partir de ahí debe ser un mensaje de serenidad y tranquilidad para disfrutar la Semana Santa. Partimos de la base de que nuestro público es familiar. De todas formas existen una serie de recomendaciones en la web de la Agrupación para garantizar la serenidad de todos.

-Santiago Souvirón habló en su pregón de la vuelta de los portadores a las filas nazarenas. ¿Qué puede hacer la Agrupación en este sentido?

-Podemos colaborar a crear conciencia. El pregonero se convierte en portavoz de los cofrades y transmite un mensaje que está en consonancia con lo que pensamos la mayoría de los cofrades. La figura del nazareno es muy importante a potenciar. Igual que en los tronos hay una capacidad física máxima, los nazarenos permiten que muchas personas participen en el cortejo procesional sin ese límite. En Estudiantes apostamos por esta figura y percibo que un número muy alto de cofradías hicieron lo mismo.

-¿Se han llenado de hombres y mujeres los tronos del Resucitado? ¿En qué estado se encuentran las nuevas andas?

-Se han llenado los tronos y las filas de nazarenos con túnicas propias. El año pasado hicimos 80 equipos que se han repartido y se suman a las representaciones de las cofradías agrupadas. La idea es ir creando un cuerpo que les permita una mayor autonomía en el futuro. Con respecto al trono del Resucitado tenemos el compromiso de los doradores de, una vez finalizada la Semana Santa, culminar las tareas que faltan. Para el verano debe estar finalizado con el fin de ser presentado y expuesto en el Museo de la Semana Santa.

-Tras la negativa de la junta de gobierno para ingresar a Medinaceli en el seno de la Agrupación, y aunque no lo hayan solicitado, ¿hay posibilidad de reconocer a Dolores de Churriana y del Puerto de la Torre en la institución?

-Los estatutos de la Agrupación establecen unos criterios de ingreso y las que forman parte de ella lo son de pleno derecho. Eso no impide que tengamos buenas relaciones y cuando vienen a San Julián estén en su casa, todos formamos parte de la Iglesia Católica y el movimiento de la religiosidad popular. La diferencia es que no procesionan dentro de las fechas de Semana Santa. De cara a la iglesia nos sentimos cercanos y hermanos, y con cualquier necesidad que tengan podrán contar con nosotros.

-Ha manifestado ya su intención de volver a presentarse a presidente de la Agrupación de Cofradías. ¿Qué balance hace de estos tres años?

-Creo que puedo decir que es bastante positivo, no desde un punto de vista subjetivo, sino que pregunto a los hermanos mayores, miembros de junta, cofrade y ciudadanos. La gente valora el trabajo que se está haciendo en equipo desde la Agrupación. Aunque se elige al presidente, éste es una figura que está de paso, que viene a servir y su obligación es saber generar armonía, crear equipo, detectar las virtudes de cada persona y ponerlas en valor. Estoy muy orgulloso del retorno y la implicación de los responsables de las 17 áreas. Hay muy buen ambiente y eso se transmite al exterior. Hay magníficas relaciones con la Iglesia y las instituciones, se reconoce nuestra labor y gestionamos eficientemente nuestros recursos. Se están repartiendo antes las ayudasa las cofradías y hemos avanzado en todas las áreas. Con esa base y, viendo que el proyecto presentado en 2015 está prácticamente todo desarrollado o en proyecto, a la vista de las solicitudes que me están haciendo la mayoría de hermanos mayores, si me reiteran ese apoyo lo agradeceré y estaré en disposición.

-¿Qué retos tiene la Agrupación de Cofradías para los próximos años?

-La finalización del nuevo trono del Resucitado y la restauración del de la Reina de los Cielos, seguir avanzando en el proyecto de mejora global e integral de la Semana Santa, donde se enmarca el cambio de recorrido. Ese proyecto incluye la mejora de la estética, espacios para minusválidos, mejoras para los abonados de las sillas, incluso la posibilidad de mejorar el trabajo de los medios y la implantación, si lo ven conveniente, de la señal única. Debemos trabajar en crear nuevos espacios que supongan un revulsivo para solucionar los problemas de horarios e itinerarios. Y luego el Centenario, que en 2021 se celebrará y cuenta ya con un congreso internacional impulsado por El Vaticano. Además debemos trabajar por seguir abiertos a la sociedad, por que haya mucha participación en las hermandades y apostemos por los jóvenes y las mujeres, que se impliquen más. Cuando estamos en estos sitios no es para pasar por ellos, sino por cambiarlos a mejor.

-Hablando del Centenario, ¿alguna iniciativa sobre la mesa?

-La Comisión está trabajando sobre una propuesta donde hay actividades culturales, cultuales, de índole religiosa, turística, caritativa… Habrá una salida extraordinaria, publicaciones y un pregón.

-¿Qué opina de las subvenciones públicas que se han entregado a cofradías en los últimos meses?

-Creo que no debemos tener complejos. Los cofrades, desde siempre, hemos vivido de nuestros recursos con las cuotas y las implicaciones de los miembros de las juntas de gobierno. A ello se suman los donativos de salida y las actividades que se organizan, cuyos ingresos se destinan principalmente a labor social. Las cofradías somos uno de los pocos hechos altruistas que quedan en la sociedad y que se colabore con nosotros por parte de las administraciones no es para que vivamos, sino para agilizar proyectos que acaban generando riqueza a artesanos cuyas obras quedan a disposición de la ciudad. Igual que se ayuda a otros colectivos, debemos estar agradecidos, pero no pretendemos que las subvenciones sean el motor de las cofradías.

-¿Qué le transmite la Semana Santa? ¿En quién piensa en estos días?

-Me estoy acordando mucho de Antonio Garrido. Lo estoy y lo estamos echando de menos, su muerte fue inesperada porque parecía que se había recuperado. Continúas tu vida pero cuando pasan los días se nota su ausencia porque estaba muy presente. Con la Agrupación de Cofradías siempre ha sido muy generoso y me daba consejo de manera muy constante. Es de las personas que más ha aportado a la Semana Santa y estamos trabajando en un reconocimiento que ya se le está haciendo todos los días. Y, por supuesto, de nuestro amigo Antonio Guadamuro, que está convaleciente tras una operación y por el que pedimos y rezamos para que se recupere lo antes posible.

-Un deseo para la Semana Santa

-Que la disfrutemos con tranquilidad, con paz y con armonía. Que tengamos un verdadero espíritu de hermandad, que los valores y principios en que se deben basar las cofradías imperen. Debemos dar gracias todos los días porque tenemos la Semana Santa que pensábamos que no íbamos a tener. Debemos ver lo positivo, potenciarlo y mejorar los aspectos que no estén bien.