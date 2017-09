Pasos de salida y faltas antideportivas, principales novedades arbitrales

El cambio más importante para la nueva temporada es el relacionado con los pasos. En la modificación de la regla, los pasos de salida serán más parecido a lo que ocurre en el baloncesto estadounidense, donde el primer paso tras recibir el balón no se cuenta como tal, es decir, al recibir un jugador el balón en movimiento con un pie en el suelo, el primer apoyo no cuenta, pudiendo realizar hasta dos pasos antes de lanzar. Algo que no cambia si el jugador en cuestión recibe el balón en posición estática.

Otro aspecto a tratar fue el de las faltas antideportivas. Ya el curso pasado se dio un paso más allá en favor del espectáculo. Aunque fue algo que a medida que avanzaba la temporada no se acabó cumpliendo en la mayoría de los casos, las faltas que no tuviesen intención de jugar el balón se considerarían antideportivas. Esta puntualización iba especialmente dirigida a las situaciones de contraataque. Si la falta se realizaba sin la posibilidad de jugar el balón, la falta sería antideportiva. Esta campaña se amplía la regla a las situaciones frontales. Un contacto frontal innecesario en transición también se señalizará como antideportiva. Además, la acumulación de una falta técnica y otra antideportiva será motivo de descalificación del partido por parte del infractor.

Por último, el Departamento Arbitral explicó que las nuevas modificaciones sobre el Instant Replay están ya en posesión de la FEB y el CSD para su aprobación definitiva y que, serán implementadas en la Liga Endesa siempre y cuando estos dos organismos den su visto bueno.

