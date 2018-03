Abre el nuevo bar del Carpena

En el último año ha habido una carencia en el Carpena importante, la ausencia de una cafetería/bar/restaurante. Después de que los anteriores propietarios dejaran el local junto a la entrada principal, éste ha estado vacío. No había lugar para tomarse un café. El hueco empezará a llenarse este viernes. Está previsto que se inaugure The Basketbar, un nuevo atractivo para los partidos pero que no sólo abrirá para ellos y los diferentes eventos programados en el Palacio, sino que estará abierto de manera permanente. Para el domingo estará ya también operativa la opción de restauración.

Se acelera estos días para la puesta en marcha del negocio, que tuvo una precuela en Alhaurín de la Torre y que ahora se traslada al Carpena. Estará decorado con inspiración totalmente baloncestística. El suelo simulará el parqué del Palacio con unos vinilos, habrá una pantalla gigante que cubrirá uno de los fondos del establecimiento y también un marcador en el centro que simulará el del Palacio y que permitirá la visión de los partidos desde cualquier ángulo del establecimiento. También habrá un espacio para merchandising de la ACB y un rincón dedicado al Unicaja, con fotografías de jugadores históricos.

En The Basketbar también se podrán ver los partidos de Euroliga y ACB del Unicaja fuera de casa y también los encuentros de otros equipos en esas competiciones. Se celebrarán cumpleaños, habrá visitas guiadas al Palacio y posibilidad de jugar en la pista auxiliar, ofreciendo servicio de desayunos, almuerzos, meriendas y, en función de los días, cenas. Un nuevo servicio para complementar los días de partido en el Carpena.