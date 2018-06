Acuerdo ultimado con Morgan Stilma

A falta de que se celebre los Campeonatos de España infantiles, ha sido un mal año en cuanto a nivel de resultados para la cantera del Unicaja. Pero se han registrado evoluciones interesantes en los jugadores que germinan en Los Guindos. Uno de ellos es el caso de Morgan Stilma, pívot fuengiroleño nacido en el año 2000 y que la próxima temporada será senior. El club tiene ultimado un acuerdo para que la próxima temporada siga en la disciplina de la entidad.

Una lesión en el tramo final de la temporada, justamente en la final del Campeonato de Andalucía ante el Betis, le privó de competir en el Campeonato de España. Tuvo una fractura por estrés en un metatarso del pie de la que aún convalece. Estará listo para el inicio de la próxima temporada. Stilma es un jugador interior de 2.02 metros que ha evolucionado bastante en las dos últimas temporadas, añadiendo registros a su juego. Quizá le penalice su falta de centímetros, pero ha aumentado su movilidad mejorando su físico bastante y ha cogido un rango de tiro muy interesante, con buena mano para lanzar de tres. Es un jugador inteligente, que postea con calidad y juega la línea de fondo. Su evolución física determinará su posición como profesional.

Promedió 12.9 puntos, 7 rebotes y 12.5 de valoración este año en la Liga EBA

La idea es que Morgan esté en la primera plantilla en el papel que ha tenido Ignacio Rosa esta temporada. El gaditano, que seguramente sea convocado para la selección sub 20 este verano, ha jugado algún minuto con el primer equipo pero ha entrenado a tiempo completo con la primera plantilla. Después, ha intervenido con regularidad en la Liga EBA. Ha musculado su cuerpo y la previsión es que esta temporada salga cedido. De momento, por la cabeza de la cúpula del Unicaja no pasa la creación de un equipo de LEB Plata. Se han aumentado en ocho el número de equipos (de 16 a 24) para la próxima temporada y clubes de ACB como el Estudiantes o el Fuenlabrada han solicitado plaza. No así el Unicaja. Se pierde ahí un puente al primer equipo que existía con anterioridad y que facilitaba la transición. Desde EBA hay demasiado hueco.

Morgan brilló en el Adidas Next Generation de Hospitalet, con partidos brillantes ante élite europea y fue el jugador cajista más valorado en Liga EBA, donde promedió 12.9 puntos, 7 rebotes y 12.5 de valoración.