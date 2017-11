Aguas revueltas

La del Real Madrid es la única pista que se le resiste al Unicaja en la era Plaza. Ha jugado nueve veces allí bajo la batuta del técnico catalán. No anduvo lejos de la victoria casi la mitad de los partidos, pero hay que remontarse al año de Repesa (marzo de 2013) para encontrar un triunfo cajista en el Palacio de los Deportes. Fue, de hecho, el último partido de Euroliga que jugó el Unicaja en la cancha del Real.

Es un duelo extraño el de esta noche en el WiZink Center, igual no tanto con el vertiginoso calendario que se vive. Llega el Madrid en medio de una plaga de lesionados, que empezó en verano con la desgracia de Llull con la selección y que azota especialmente a su juego interior. No tiene Laso a Ayón, Kuzmic y Randolph, que cayó en el nefasto partido del martes en Vitoria. Los 30 puntos (105-75) por los que perdió el Madrid configuran la peor derrota de la era Laso, y van medio millar de partido, al frente del equipo. Se encadena con una en Tel Aviv y con el clásico ante el Barcelona. En la época dorada del baloncesto blanco en color no se ha visto apenas esta tesitura.

El Unicaja llega a mitad de camino a Madrid. Sin Nedovic, que no jugará hoy pero que puede hacerlo el domingo en Andorra, y con la sensación contradictoria que dejó el partido del Zalgiris. Hay carácter y orgullo en el equipo, no se explica de otra forma que se enjugaran 20 puntos de desventaja avanzado el tercer cuarto para forzar la prórroga. Pero también existen evidentes carencias baloncestísticas. Llegar a perder por tantos puntos no es por falta de actitud sino porque se jugaba mal.

Se han escapado partidos en casa ante el Bamberg y el Zalgiris, pero también se ganó en la pista del Efes, que después ha ganado en Barcelona y Tel Aviv con suficiencia. Así que no hay que hacerse cruces ni lamerse heridas. Quizá se perdió un partido ante el Zalgiris pero se fue consciente de cuáles son las bases sobre la que debe crecer el equipo. En el tercer partido en cinco días se voló para estrangular al rival en el final para igualar un partido perdido, así que el tema físico no es determinante.

Aguas revueltas, lesiones en los dos equipos y una prueba más de la máxima exigencia ante el Madrid. Cuatro años y medio y nueve partidos después igual es buen momento para pescar en el WiZink Center.