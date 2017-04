Ahí le duele al Unicaja

El Unicaja descansó el sábado, después del duro partido del viernes y volvió al trabajo el domingo en sesión matinal, que continuó hoy. Ni ayer ni hoy ha podido contar en el entrenamiento con Dejan Musli ni con Nemanja Nedovic. A dos días del tercer y definitivo partido de la final de la 7DAYS Eurocup que se jugará en Valencia, Joan Plaza cuenta con dos bajas importantes en el trabajo diario.Por un lado, el pívot continúa recuperándose del fuerte esguince de tobillo que se realizó en el primer partido de las semifinales de la Eurocup ante Lokomotiv Kuban. No se cuenta con él, justo hoy ha empezado a correr.

Por otro, Nemanja Nedovic permanece de reposo debido a una fuerte contusión en el lateral de la pierna izquierda, que se hizo durante el segundo partido ante Valencia Basket el pasado viernes en el Martín Carpena. De hecho, este percance ya le impidió terminar este partido, abandonando la pista en el tercer cuarto para no volver en el resto del encuentro. No está descartado, pero seguramente no estará a tope. El jugador es tratado por los fisioterapeutas, Mario Bárbara y Ale Ballesteros.