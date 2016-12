Ahí te quedas, 2016

El último partido del año 2016 invita a una retrospectiva. Se van 365 días complicados, que contemplaron cómo el Unicaja se caía de la Euroliga por primera vez desde 2001. Eso, automáticamente, convierte en un mal ejercicio deportivo. Existieron luces y oscuros. El hábitat natural del Unicaja es estar entre los cuatro mejores. Siendo laxos, entre los seis. Una ausencia en la Copa y un 0-2 en cuartos, con todos los imponderables y lesiones que existieron, no amnistía. Pero 2017 se abrirá con una buena perspectiva. Si hoy se gana la Copa será prácticamente un hecho y aún se albergarán opciones de ser cabeza de serie. Escoció la derrota en Andorra porque se tuvo el partido en franquía y se completó una primera parte de alto nivel. Por eso, conviene cerrar 2016 con un triunfo ante el disminuido Rio Natura, que llega con las bajas confirmadas de Matulionis, Corbacho y McConnell más la falta de ritmo de Txemi Urtasun, que acaba de salir de una larga lesión, y la duda del ala-pívot Rosco Allen, que tuvo una gastroenteritis y no pudo acabar el partido del miércoles ante el Retabet Bilbao.

Llega necesitado el Rio Natura, con las mismas victorias que el penúltimo (4-10 de balance). Siempre se saca de la chistera jugadores interesantes que acaban en equipos importantes de Europa o en la NBA (Mejri, Muscala, Hummel, el propio Waczynski en Málaga), pero cuando se frota la lámpara tanto a veces no sale genio. Rosco Allen, Dulkys, Artem Pustovyi o Whittington son jugadores interesantes, pero aún no han cuajado colectivamente. No obstante, se le ve más calidad que a más equipos que moran por la zona baja. Si se asume la situación no debería bajar. Con la lesión de McConnell ha ganado peso el malagueño Pepe Pozas, plenamente consolidado en la ACB, en su tercera temporada en Santiago, donde es muy valorado. 3.8 puntos y 3.5 asistencias son las cifras en 15 minutos del maristeño, aún con 24 años y margen de crecimiento.

El Unicaja, mientras, mastica la derrota de Andorra. El Obradoiro no tiene hábito de jugar dos partidos por semana y lo hará dos veces en 48 horas. Y con bajas. Es una buena oportunidad de amarrar la victoria y, si se puede, incrementar el average positivo. El general es el que marca quién está en la Copa y quién es cabeza de serie. Vista la igualdad que hay, con seis equipos en una victoria y el noveno, Bilbao, sin rendirse, no hay que confiarse. El partido en Andorra dejó sensaciones contradictorias. El equipo salió muy enchufado y dejó un primer tiempo de alto nivel en una pista complicada, pero no concretó. Sigue observándose que la rotación no está cuadrada desde que volvió Nedovic. Pero meter 87 puntos debería bastar para ganar en casi cualquier pista. El campo de mejora esencial es el de la defensa, donde tiene más boquetes este Unicaja. Meter más de 85 puntos por encuentro es tener mucho arsenal ofensivo, pero hay que encontrar ese equilibrio que aún no ha llegado.

Acaba, pues, 2016. No hay lesiones ni problemas físicos de consideración en el Unicaja. Nedovic, que estaba renqueante tras el partido en Andorra por un esguince, pasó pruebas en un tobillo y todo está orden. No fue un gran año para el Unicaja, se recordará en el futuro como un punto de inflexión negativo, pero el futuro deja abierta la posibilidad de construir. Recuperar algo que se ha perdido, si se valora, sabe bien. Y ello implica estar cada día, nunca se sabe la victoria en liga regular que puede dar un factor cancha. Puede ser la del último partido de 2016.