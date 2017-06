Alberto Díaz espera a Scariolo en Almería

Aún no hay vacaciones para Alberto Díaz y no parece que las vaya a tener a corto plazo. El malagueño, que ha seguido haciendo trabajo físico en las últimas semanas con los pocos jugadores del Unicaja que restaban en Málaga, estuvo ayer en la localidad almeriense de Roquetas de Mar participando en un Campus de la Federación Andaluza de Baloncesto. "Cuando era niño tenía ganas de que llegasen estos momentos, que viniesen ídolos, se hiciesen fotos conmigo, y yo he intentado estar cercano como a mí me hubiese gustado", decía el canterano de su estancia con los más pequeños. Alberto cumplió el sueño de muchos y él hoy podrá cumplir uno propio: Sergio Scariolo da a las 12:30 la convocatoria para la selección española y ahí estará el nombre del MVP de la final de la Eurocup.

Alberto será parte de ese segundo combinado que diseña la selección sin los jugadores de la NBA, a los que se les impide participar en los partidos de clasificación para el Eurobasket. No es sólo cuestión de intuición por su brillante rendimiento, Scariolo ya tuvo muy buenas palabras para el cajista, dejando entrever su presencia. "Espero que pueda estar. Me gustaría trabajar con él y ponerle en una situación tan ilusionante y competitiva, y también estimulante, porque no es lo mismo actuar en casa en una situación favorable a hacerlo en un grupo nuevo con nuevos compañeros. Pero el carácter de Alberto seguramente le podrá permitir, si es convocado, hacer bien lo que ya sabe hacer y progresar, porque el nivel internacional es superior. Me gusta pensar que Alberto, a medio plazo sea uno de los jugadores que pueda completar este grupo de jugadores que están en el club de la selección absoluta", era la referencia del italiano hace varias semanas, durante la presentación de este equipo B.

El italiano ya dedicó buenas palabras al cajista, dando a entender su presencia

Así, Alberto Díaz será uno más en la concentración española este verano. No al uso, porque habrá primero una del 16 al 23 de julio en Benahavís con dos partidos amistosos contra Israel en los últimos compases de esta primera etapa de la concentración, que continuará días más tarde ya con el grueso de la España que estará en el Eurobasket a partir del 31 de agosto en Cluj-Napoca, sede del grupo C del que forma parte la selección junto a Croacia, República Checa, Montenegro, Hungría y la anfitriona Rumanía. Se prepara además el Martín Carpena, pues los miembros de la lista top serán los que disputen un último encuentro en el coliseo cajista en la segunda mitad de agosto.

No es el único cajista que se espera que participe con el combinado nacional este verano. Scariolo también tiene el ojo puesto sobre Dani Díez, quien ya disputó algunos amistosos años atrás y estaría en disposición de regresar ya con 23 años después de haber evolucionado sustancialmente en el último tramo de la temporada. Acompañarían a los confirmados Pau Ribas y Javier Beirán, que se recuperan de lesiones importantes y estarán en los entrenamientos junto a varios veteranos. No estarán Rudy Fernández y Felipe Reyes, quienes ya comunicaron que deben descansar este verano por temas físicos tras un año exigente. Y a las alas de Scariolo, sangre verde como la de Paco Aurioles, Sánchez-Cañete, el fisio Enri Salinas y los delegados Javi Salvo y José Ignacio Ruiz.