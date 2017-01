Alberto Díaz fija el campo de mejora en el aspecto defensivo

Si alguien se salvó del desastre en La Fonteta del miércoles pasado fue Alberto Díaz. El base malagueño fue quien mostró más dignidad, también acierto al ser el máximo anotador, en la debacle en tierras valencianas. Cada vez es más evidente que su presencia en la pista es necesaria. Junto a Jeff Brooks es el jugador de la plantilla que tiene mejor diferencial de puntos (+3 de media por encuentro). El peor de los que ha jugado con asiduidad es Jamar Smith (sólo +0.1)

Díaz analizaba el sentimiento con el que regresó el equipo. "Nos fuimos con mal sabor de boca de Valencia, con una sensación mala. Esta es una oportunidad para demostrar que cometimos un mal partido, fue un gran error y hay que resurgir", aseguró el malagueño, que piensa en escalar puestos en la clasificación. El cuarto puesto está a un triunfo y el tercero a dos. Y esta semana hay un Baskonia-Barcelona.

"Hay que abrir brecha con la zona de play off, para subir y seguir entre los primeros", decía el pelirrojo, que recuerda que no va a ser un partido sencillo el de mañana: "Llevan una buena racha, perdieron por poco ante el Lokomotiv, un equipo grande. Mucho talento ofensivo. Sekulic, Paunic, Popovic... Nuestra prioridad es centrarnos en la defensa, seguro que si lo hacemos bien ahí sacamos el partido. Hay mucha calidad humana y un ambiente sano, pero en la cancha no hay amigos". Alberto Díaz estuvo cedido durante una temporada en el equipo fuenlabreño.