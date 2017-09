Alberto Díaz sufre un esguince cervical

Cuando corría el minuto 34, con el Unicaja intentando subirse a las barbas del Madrid, ocurrió la desafortunada acción de la noche. Alberto Díaz amagó en una penetración a canasta y Jaycee Carroll le hizo una antideportiva por la espalda.

El malagueño cayó al suelo producto del golpe y desde el primer momento se dio cuenta de la gravedad del golpe. Lo tuvieron inmovilizado en el parqué por unos fuertes dolores en el cuello que padecía el pelirrojo y tras unos cinco minutos sobre la madera lo montaron en una camilla para llevarlo al vestuario para hacerle una exploración.

Finalmente, decidieron los médicos del Unicaja trasladarlo a la Clinica Rincón del municipio, cercana al pabellón, para realizar varias radiografías con el fin de conocer el alcance del golpe en la zona cervical. Sobre las once, el club informó de que padece un esguince en la zona afectada y que, en principio, no requiere de más gravedad. No obstante, hoy le seguirán haciendo más pruebas.

"No sé cómo está, lo sabre esta noche (por ayer) mejor. Son cosas que suceden y hemos de estar preparados. Es inevitable", comentó instantes después del choque Plaza, a lo que agregó: "Me han dicho que ha habido un impacto para protegerse, pero que después ha habido un golpe con la muñeca y ahí puede haber discolamiento".