Alberto Díaz: "Con ganar un solo título creo que todo el trabajo mereció la pena"

Tiene 22 años, pero no los aparenta deportiva ni personalmente. La madurez de Alberto Díaz es la que le ha llevado a ser uno de los referentes del Unicaja y protagonista del primer título malagueño en 11 años. El base cajista resumió sus últimas horas, en las que su sobriedad no le ha impedido celebrar como un niño más de Los Guindos, en una entrevista concedida al programa Play Basket de la SER.

Por lo pronto, la resaca ya va pasando. "Dura el subidón, pero ahora más que nada es orgullo. Ya estamos con los pies en el suelo y todo va pasando", comenta el canterano, que se remonta a su niñez para representar la magnitud del triunfo: "Soñaba con ganar algo con el Unicaja. Siempre lo he dicho, a mis compañeros y mi familia. Con ganar un solo título creo que ya todo el trabajo ha merecido la pena. Y al final, recibir el premio individual es algo que ni me esperaba y todavía trato de asimilarlo". Momento especial ese MVP, en el que se contempla una reacción de felicidad en el equipo por su compañero: "No me lo creía, se ven unas imágenes como que no me lo creo y luego de la alegría que tienes y la excitación de que te nombren creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida".

"Mientras pasaba el vídeo yo me preguntaba si éramos la iguana o las serpientes", bromea

El equipo cuajó la épica remontada con un parcial de 4-20 después de haber sufrido a lo largo del partido. ¿Cómo se consiguió? "No lo sé. Al final ves que se escapa y vas a por todas. Ves que quedan 10 minutos, que se te escapa y arriesgas, vas a por todo, que sea lo que Dios quiera y en este caso lo conseguimos y fue algo muy bonito", apunta un Alberto Díaz que mantuvo su mentalidad positiva: "Perdido nunca lo ves, porque si no no lo hubiésemos conseguido, pero sí que lo veíamos muy cuesta arriba cuando comenzamos el último cuarto. Ellos entraban en una buena racha, nosotros dudábamos de nuestro juego y eso creo que fue un punto de inflexión, y al final cuando Jeff [Brooks] mete el segundo triple es cuando vemos que la copa está cerca".

Que Joan Plaza utilizase el sonado vídeo de la iguana y las serpientes fue uno de los temas en boca de todos al día siguiente. Alberto recuerda con humor el momento. "Yo no lo conocía, y mientras pasaba el vídeo yo me preguntaba quiénes éramos nosotros, si la iguana o las serpientes. Al final piensas que puede ser un vídeo de la familia, de frases deportivas, de algún acto importante... Pero un vídeo de animales uno no se lo espera, te quedas impactado", apuntó con simpatía el canterano.

Y ahora, a menos que el Darussafaka dé la campanada, el Unicaja es de Euroliga. Algo que le suena "a estar entre los mejores": "Unicaja se merecía estar ahí tras 15 años, era un objetivo y conseguirlo por méritos deportivos muestra que este equipo tiene un proyecto importante".