Alberto Díaz uNicaja

Alberto Díaz Ortiz (Málaga, 1994) aún tenía 10 años cuando el Unicaja ganó la Copa del Rey de 2005. "Tengo el recuerdo claro de estar en casa de un vecino viéndolo, contra el Madrid. Fue quizás lo que más viví, la Korac sí me pilló demasiado pequeño. Pero esa Copa es el primer impacto de grandeza, de que había pasado algo grande para Málaga. Recuerdo escuchar por la calle a la gente tocando el claxon y cuando eres un niño eso se te queda, es chocante. No se te olvida", rememora el nuevo referente de la afición del Unicaja, que observa las copas colocadas en la flamante vitrina instalada recientemente en Los Guindos. Aclamado cada vez con más frecuencia, Alberto es todo humildad. Un día será el capitán del Unicaja, pero ya lo parece de facto.

El base cita para el reportaje a las nueve de la mañana, un día cualquiera, en Los Guindos, donde echó los dientes mientras veía a su hermano, Ernesto, cuatro años mayor que él, y pedía balones a los entrenadores para jugar él solo. Da pistas sobre cuál es su mentalidad. El motivo es que prefiere madrugar para poder ir después del entrenamiento a las prácticas que realiza en el Colegio Rosario Moreno, en su barrio, donde se crió. Le queda una semana más, cuando regrese de Vitoria, y el proyecto fin de carrera para licenciarse en Educación Física. "Todos han puesto de su parte. Joan [Plaza] siempre ha estado muy por la labor, ha cambiado entrenamientos por exámenes míos y en el Rosario Moreno nunca me pusieron pegas", relata Alberto, que ha visto como Rubén Guerrero o Francis Alonso, compañeros en categorías inferiores, emigraron a Estados Unidos: "Por lo que hablo con ellos, es una estructura diferente, enfocada para las dos cosas, estudio y deporte, integradas. Aquí parece que como ya tienes tu trabajo no puedes asistir a clase como una persona normal. Estamos retrasados ahí y estamos teniendo una fuga de talento a Estados Unidos. Lo entiendo porque la formación es fundamental y no se sabe lo que va a pasar. Sería importante dar un pasito aquí para mejorar".

El viernes debutará Alberto Díaz en la Copa del Rey. En sus dos anteriores temporadas con el primer equipo, 2012/13 y la pasada, el Unicaja falló para clasificarse. "El año en que la Copa fue en Málaga (2014) estaba alternando primer equipo y Clínicas e hice rueda de calentamiento. Era el jugador número 13 y Joan me dejó hacerla para que palpara el ambiente, pero no pude vestirme", dice Alberto en vísperas del estreno. Sí jugó una Minicopa. Fue, curiosamente, en Vitoria, en 2008. "Nos entrenaba Bernardo Rodríguez padre. De aquel equipo hay compañeros jugando en EBA o en Primera Nacional, pero ninguno como profesional", enumera el canterano cajista: "Impacta cuando eres pequeño entrar en un pabellón lleno. Teníamos un gran equipo, un equipo espectacular, con Haislip, que hizo varias jugadas tremendas. La final no la pudimos ver porque teníamos avión de vuelta, pero lo recuerdo todo muy bien".

Ahora sí le toca a Alberto salir al parqué del Buesa Arena, como protagonista. "Desde que tengo consciencia, siempre oigo a los compañeros decir que es algo especial, diferente a cualquier otra competición. Aún no la conozco para poder describir. Sé cómo es estar en el hotel o el calentamiento. Pero estar en la pista es la sensación más gratificante, más especial. Y aún no la viví", relata el malagueño, criado en la zona oeste de Málaga, al lado de Los Guindos, donde empezó a entrenar regularmente a los seis años, hasta que con ocho fue federado en la EGB. Es inevitable pensar que es imposible una identificación mayor que la de Alberto Díaz con el Unicaja. Hay quien lo define en Los Guindos como "el canterano perfecto" por lo que simboliza. "Intento que los que vienen aquí se identifiquen con el equipo, intento transmitirles lo que significa Málaga y Unicaja, la afición. Que vivan lo que es para los aficionados, que es lo que me siento yo, un aficionado del Unicaja que siempre soñó con defender esta camiseta".

El "Alberto, Alberto" es recurrente banda sonora en el Carpena, sin ir más lejos el domingo en la gran victoria ante el Madrid, con ese segundo cuarto tremendo. "Es bonito, sueñas cuando eres pequeño con eso, pero en el partido lo percibes menos. Mis padres, mi familia y mis amigos seguro que lo disfrutan más. Claro que gusta, yo veía que se lo hacían a Marcus Brown, a Carlos y Berni. Ayuda a dar más, a seguir motivado y aportar aún más energía", se ruboriza Alberto Díaz, al que nadie tiene que explicarle sus limitaciones, una de las claves para comprobar cuánto ha mejorado: "Uno tiene que ser consciente de virtudes y límites, de sus defectos. Y tienes que buscar cómo ayudar al equipo. En el Unicaja yo no podía entrar con talento, sino ganándomelo. En el baloncesto hay gente que hace el trabajo sucio y que no se ve y ese es mi rol. Y estoy contento. No necesito 20 puntos o 10 asistencias para sentirme bien, me basta viendo que peleo y ayudo al equipo. No me considero con talento, ni más alto ni más fuerte, porque no lo soy. Pero me gusta trabajar".

Y de ese trabajo sale un tiro de tres puntos que tiene a Alberto Díaz como el cuarto triplista más certero de la ACB (48.9%) cuando hace un año mirar el aro era un dolor de muelas. "Al final es como todo, trabajo. Antes y después del entrenamiento hago tiro. En los veranos en los campus o en ratos libres. No hay secretos, sólo trabajo", se quita importancia Alberto, que ya piensa en el viernes a las 21:30 horas: "Al final es el Barcelona, con grandes jugadores de primer nivel. Estará mejor o peor, pero al final siempre rinden bien en competiciones así. Vamos con opciones, con ilusión, a un partido podemos pasar".

Y desde Los Guindos, muy remozados desde cuando los pisó por primera vez a principios de siglo, Alberto se va para el Carpena, donde le espera una sesión de entrenamiento. Una de las miles que le han llevado a ser el referente de una afición necesitada de ellos. Aquel niño de 10 años que escuchaba bocinazos porque el Unicaja había ganado una Copa ahora viaja a Vitoria para debutar en ella y como uno de los baluartes. ADN Unicaja.