Alberto Díaz:"Estoy en una nube"

Alberto Díaz será jugador del Unicaja hasta el final de la temporada 2020/21. Esa fue la noticia que se oficializó el pasado martes por la tarde. Ayer, Alberto acudió a la firma de un acuerdo por parte del club con el Patronato de Turismo de la Diputación de Málaga y atendió a los medios de comunicación. "Hoy en día, cuatro años no se firman en ningún lado", afirmó un exultante jugador que agota sus días de vacaciones antes de unirse a la concentración de la selección española absoluta el próximo 16 de julio: "Voy a ir, disfrutar, darlo todo y empaparme de todo lo que conlleva ir allí, estoy en una nube".

El base del Unicaja habló sobre el proceso de negociación en el que se mostró "tranquilo". Díaz afirmó que "ni Unicaja ni yo hemos metido presión además, yo tenía contrato". Preguntado acerca de la extensión del mismo, el jugador malagueño no dudó en recalcar que "hoy en día, cuatro años no se firman en ningún lado", a la vez que se mostró confiado ante la confección de la plantilla que el año que viene competirá en la vuelta del club a la Euroliga: "Todo se hace para ir a mejor". Lo que no cambia es su idea de principio de cada temporada. El playmaker malacitano se mostró cauto respecto a su papel en el equipo cajista el próximo curso. "Desde que llegué tengo el mismo peso, para mi cada temporada es igual, al final cada temporada es muy larga y hay que trabajar, y yo sigo con el mismo rol que el primer día", destacó Díaz.

El jugador español fue elegido como MVP de la pasada final de la Eurocup en la que el Unicaja derrotó al Valencia Basket, conquistando un título 11 años después del último. Su actuación en la competición europea y en la Liga Endesa le ha valido para ser llamado para la primera fase de entrenamientos de la slección absoluta: "Voy a ir, disfrutar, darlo todo y empaparme de todo lo que conlleva ir allí". En el combinado español, además de coincidir con jugadores como los hermanos Gasol o Sergio Llull, también lo hará con Sergio Scariolo, con el que ya ha hablado. "Es una persona que transmite mucha confianza, muy cercana y es un placer estar bajo sus ordenes". Alberto Díaz comenzará a entrenar junto a otros 15 compañeros -entre los que se encuentra su compañero en el Unicaja, Dani Díez- el próximo 16 de julio en Benahavís, en unos entrenamientos que se prolongarán hasta el día 23 del mismo mes. De este grupo de jugadores, y según palabras del propio seleccionador español, habrá "cinco o seis" que se incorporen a otros 11 jugadores el 28 de julio en Madrid, para afrontar la fase final de preparación para el Eurobasket que dará comienzo el próximo 31 de agosto. El base del Unicaja sueña con acudir a esta cita y emular las participaciones de canteranos cajistas en competiciones internacionales absolutas con la selección española como Berni Rodríguez, Carlos Cabezas o Germán Gabriel.

Se presenta un verano ilusionante para el base. En el Carpena esperan que continúe su progresión la temporada venidera.