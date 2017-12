Alberto también decide

Con frecuencia se tiende a tener un trato paternalista con Alberto Díaz. Se le alaban los méritos y se le estima por el plus que supone que sea ADN de Los Guindos. Pero también se le hace de menos, con la boca pequeña se tiene la convicción interna de que es un jugador con demasiadas limitaciones para ser solvente en la Euroliga. Durante los primeros meses de competición, cierto es, ha distado de lo que mostró el año pasado. Pero como ya ha callado tantas bocas con su progresión es conveniente no subestimar su enorme capacidad competitiva y su afán de superación. A todos nos entra la duda de si es capaz de subir un escalón más, pensamos que igual ya no llega, pero... en la pista habla Alberto.

Desde aquella fantasmagórica derrota en Madrid dibuja el malagueño una línea ascendente en su juego. Ayer decidió un partido de Euroliga. Metió un triple a falta de minuto y medio cuando el balón quemaba muchísimo, no había ideas y se acababa la posesión. Puso al Unicaja por delante (67-66) por primera vez en el cuarto final. No había lanzado a canasta hasta entonces, se había mostrado renuente en alguna ocasión propicia. Ya en el Palau metió otro triple en el último cuarto esencial. Bertans tuvo un triple forzado para empatar a falta de 10 segundos y con tres abajo. El rebote, entre la maraña, lo capturó el más vivo, Alberto. Le hicieron la falta y sentenció el partido con dos tiros libres que finiquitaron la tercera victoria seguida (74-71).

Se reengancha el Unicaja a la Euroliga con fuerzas. Ha aprovechado un tramo de calendario ganable por la coyuntura para ensartar tres triunfos en registros diferentes. En casa y fuera, a 75 puntos o a 90. Es una muestra de que el equipo se va haciendo pétreo, muestra identidad. Es capaz de ganar en escenarios diferentes y eso debe enriquecer más tarde el juego. Sin Augustine el Unicaja no tiene la consistencia para ser un equipo que venza desde la defensa, proceso teórico para hacerse fuerte en el contexto de la Euroliga. Con el americano en pista parece que se defiende con seis jugadores. Está a 10 metros y recupera, es un comodín. Cuando no se tiene se sufre. Pasa lo mismo con Nedovic en ataque. Sin su desequilibrio el equipo sufre para construir ataques que acaben con tiros o situaciones sencillas de ejecutar. Mientras se crean los mecanismos, si es que llegan, es bueno que el equipo gane en la tremendamente exigente Euroliga. El balance de 6-8 es respetable, cercano al soñado 50% que debería acercar el pase al play off.

Confluyeron Nedovic y Augustine de inicio y el Unicaja voló (12-2), pero rápidamente el histórico Olimpia, un equipo anárquico y con abundante talento "salvaje", como defenía Plaza, se enganchó. Theodore, que refrendó que el tiro de la secretaría técnica cajista cuando se le siguió no era nada malo, y Goudelock son capaces de enlazar llamaradas anotadoras. En un parpadeo, 20-20. En otro parpadeo, un brutal mate de Brooks, de lo mejor que se ha visto en el Carpena, para hacer un dos más uno (26-20). Encalló el Unicaja en un segundo cuarto infame ofensivamente. Se atragantó la zona rival. Sin Augustine y Shermadini, con dos faltas cada uno, se perdió un faro atrás o delante. Y lo mejor fue que la diferencia no era insalvable al descanso (35-42).

7-0 de salida tras el descanso y un partido distinto, con errores atacantes y las piernas pesando. Nada que ver con el arraque. Resistía el Unicaja, punto a punto, y Salin daba aire al final del tercer cuarto. Tuvo el partido el Armani, con varios ataques con seis puntos de ventaja (60-66). Theodore parecía el dueño del partido, pero Plaza le colocó a Alberto. Su dupla con Augustine apagó el interruptor milanés. Brooks hizo un capital dos más uno y el pelirrojo se encargó de sentenciar. También decide en la Euroliga.