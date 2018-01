"Algún día volveré a Málaga"

El Boquerón Báltico, como él mismo se autodenominó en su carta de despedida, espera mañana en Milán. No ha dejado de estar contacto con varios ex compañeros del Unicaja y personal del equipo Mindaugas Kuzminskas. El año pasado, por ejemplo, se enfudaba antes de la Copa del Rey la camiseta del Unicaja junto a Domas Sabonis para mandar ánimos. Su caché y la coyuntura de la plantilla ahora mismo hacía inviable su regreso a Málaga después de que los Knicks cortaran su contrato a principios de la temporada NBA. Tras mes y medio sin jugar y esperando alguna oferta de la mejor liga decidió ir a Milán para reflotar la carrera. Tuvo otras ofertas, pero en su cabeza merodea venir a Málaga en el futuro.

En una entrevista distribuida por su nuevo club, Kuzminskas hace un extenso repaso a toda su carrera. Y hay un episodio para el Unicaja, de 2013 a 2016, un trienio para el que sólo tiene buenas palabras. Se asentó en la ciudad junto a su novia, trabó amistad con la familia Sabonis y con algún miembro más de la colonia lituana en la costa. Y se marchó, previo contrato exprés con el Darussafaka, con lágrimas rumbo a la NBA.

"Fue la primera experiencia fuera de Lituania, la primera vez que salía de mi casa. En el primer año sufrí un poquito. Pensaba 'Vengo a un gran equipo, vamos a ganar muchos partidos...' Pero no ocurrió así, tardé en acoplarme", relata Kuzminskas: "La ACB es especialmente dura y compartirla con la Euroliga es muy exigente. Pero el segundo año fue más positivo y el tercero el mejor de todos. Málaga fue una gran experiencia para mí, sin duda".

Aunque en su etapa en Málaga se le solía reprochar a Joan Plaza que no soltara las riendas a Kuzminskas, lo cierto es que sus palabras hacia el técnico catalán son de máximo respeto. "Es un entrenador duro, pero me enseñó mucho, es un gran profesional y tomé muchas experiencias de él", dice del que fue su técnico durante cuatro temporadas. Una en Kaunas y tres más en Málaga.

"Málaga es una ciudad en la que en el futuro volveré. Al menos como turista, eso seguro, porque la amo. Gran ciudad, gran clima, grandes aficionados... Amo esa ciudad", cerraba hablando de su periplo en la Costa del Sol.

"En 2014 jugué las semifinales del Mundial contra EEUU y vi que era posible jugar contra ellos. Eran grandísimos jugadores pero me di cuenta de que era posible competir. La primera temporada no ganamos mucho y fue una bonita experiencia porque tuve momentos en los que jugué y tuve protagonista y en la segunda New York decidió cortar el contrato", relata de su experiencia en la NBA, en la que dice que "el que más me impresionó fue Carmelo Anthony. Realmente una gran persona, no importa si vienes de Lituania o de otro lado te trata igual. Al llegar al training camp me dijo todas mis estadísticas en los Juegos, me conocía perfectamente y yo pensaba que una superestrella no pensaba en eso...".

Sobre el motivo de la elección de Milán, Kuzminskas aseguró que "cuando decidí volver a Europa, hablé con varios clubes de Euroliga, pero hablé con el entrenador Pianigiani y me gustó. Hay mucha tradición, tenemos un equipo interesante. Necesitamos construir un gran equipo con esos jugadores. El potencial lo tenemos ¿Mi rol? Dependen de los oponentes. En New York jugué de tres casi siempre, en Lituania juego de cuatro, en Málaga jugué de dos, tres y cuatro...".

De momento, Kuzminskas ha jugado dos partidos de Euroliga, ante Olympiacos y CSKA, en los que promedia 9 puntos y 4.5 de valoración. En la Lega jugó dos encuentros, con 5.5 puntos y 4.5 rebotes firmados. En un equipo con cierta tendencia a la anarquía como el italiano tiene que encontrar su hueco. La afición y ex compañeros del Unicaja le desea lo mejor a Kuzminskas... a partir de mañana a las 23:00 horas.