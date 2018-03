Alivio con Shermadini y Augustine

El Unicaja respira más tranquilo después de conocer los resultados médicos tras las nuevas pruebas a las que fueron sometidos esta mañana Giorgi Shermadini y James Augustine en el Hospital Quirón de Málaga. El poste georgiano finalmente no tiene fractura por estrés en la planta del pie izquierdo, lo que le habría tenido fuera de las canchas en torno a dos meses. El pívot sigue con molestias en la zona, pero al no existir rotura la recuperación es bastante más rápida. También hay buenas noticias para el poste americano, que no tiene dañado el menisco de su rodilla izquierda, por lo que solo debe recuperarse de la contractura muscular en el soleo de la pierna izquierda.

No hay fecha de vuelta para los dos cincos verdes. De su evolución depende su reincorporación al grupo, aunque lo que es seguro es que Shermadini no estará ante el CSKA y será complicado que llegue al Delteco GBC. Augustine será duda en Moscú para visitar a sus ex y dependerá de su mejoría o no que llegue al partido de ACB.

Los resultados de los exámenes médicos dan un alivio a Joan Plaza, que espera poder contar en una semana o dos de nuevo con sus dos pívots de referencia. Unas pruebas positivas que, por el momento, parecen descartar que el club de Los Guindos salga al mercado en busca de un temporero.