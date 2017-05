Alto compromiso

El buen momento que atraviesa el Unicaja se percibe en sensaciones y datos. Desde fuera, físicamente el equipo parece en estado óptimo. Y así lo recogen los datos que tiene el cuerpo médico sobre los jugadores del equipo. Con los achaques lógicos de estas alturas de temporada, los parámetros son muy buenos.

"Si no estamos al máximo estamos muy cerca, pero yo percibo que podemos estar mejor. Las dinámicas te llevan a perder o ganar y somos conscientes de que estamos en una buena dinámica. Has de ser capaz de mentalizarte, porque las dinámicas por sí mismas no ganan partidos. Queremos llegar a la final y ganarla", era el ambicioso mensaje que lanzaba ayer Joan Plaza en Zona Verde.

Si de los 12 jugadores de este año nos podemos quedar con 8 o 9 sería sensacional

Quizá un buen detalle de la implicación y compromiso de la plantilla es que ayer había sesión voluntaria de trabajo y tres cuartos de la plantilla se ejercitaba en el parqué del Martín Carpena a las órdenes de los ayudantes de Joan Plaza. Trabajo de perfeccionamiento técnico, de tiro, también físico... Un grupo mentalizado para seguir combatiendo hasta el último instante de la temporada. Hubiera parecido humano un descenso en la intensidad de los jugadores después de alcanzar el título de la Eurocup, pero la respuesta ha sido más trabajo.

En los malos momentos, que los hubo, esta temporada se apeló a la buena química de la plantilla para creer en que algo bueno iba a ocurrir. "Los jugadores han estado a un nivel espectacular, la química entre ellos ha sido bonita, especial. Ellos se divierten trabajando y jugando, se respetan. No hay problemas dentro del vestuario, se ayudan a mejorar, los jóvenes, los viejos… Y eso es excepcional. Hemos logrado hacer una plantilla muy equilibrada en cada posición", insistía Joan Plaza, que por ello aboga por la continuidad del máximo de jugadores posibles: "Si de los 12 jugadores de este año nos podemos quedar con 8 ó 9 sería sensacional". Antes, una misión por delante, avanzar a semifinales y quién sabe hasta donde. Por trabajo parece que no queda.