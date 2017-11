"Andorra es clave para la Copa"

Antes de partir rumbo a Andorra, Carlos Suárez habló para los medios del Unicaja e incidió en el mensaje de pasar página tras la severa derrota en Madrid para afrontar un duelo de gran importancia en el Principado.

"Después de la dura derrota ante el Madrid tenemos que resetear y olvidarla para pensar en el partido ante el Andorra", decía Suárez, que sólo jugó siete minutos ante el Madrid y que deberá ser un hombre básico para tomar la complicada pista andorrana: "Es un partido muy importante porque nos jugamos una victoria clave para estar en la Copa del Rey. Sabemos que es un rival duro en su casa. Es un encuentro muy difícil al jugarse en un pabellón en el que ganan pocos equipos a lo largo de la temporada en la Liga Endesa".

Los precedentes no son muy halagüeños en los últimos encuentros en pabellón andorrano. "En los dos últimos años no hemos ganado allí y sabemos que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Son un equipo con talento. A pesar de llevar sólo tres victorias van ir hacia arriba y están jugando cada vez mejor. La clave principal es no perder balones y tener una defensa sólida, además de controlar el rebote defensivo. Si cumplimos esto, tenemos opciones de ganar", sentenció el capitán cajista.