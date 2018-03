"Antepusimos el deseo de ganar a nuestros dolores"

Los triunfos son un bálsamo. Calman las aguas, disimulan el desgaste físico y prestan una vida extra. A la que se sigue agarrando el Unicaja, que pende de un hilo del play off. Dejó buen regusto el triunfo ante el Barça, tercero del curso. "Lógicamente contentos por ganar un partido de Euroliga, por ganar en casa y por ganar al Barcelona. Pero sobre todo por ganar en las condiciones físicas en las que llegábamos, no pensaba que podríamos competir con el Barcelona. Fuimos capaces de remontar en dos ocasiones. En las estadísticas que reflejan esfuerzo, en balones robados y rebotes, fuimos mejores que ellos. Antepusimos el deseo de ganar a nuestros propios dolores y se lo agradezco mucho a los jugadores", comentó Plaza.

"Ellos tuvieron mejor porcentaje de dos y de tres y eso lo hacía difícil. Mejoramos la defensa, pero no lo suficiente. Hemos de ser más ordenados en los bloqueos y no conceder algunas ventajas para competir mejor. Nuestro deseo es competir hasta el último día y hasta que no haya posibilidad del play off. Con esa idea vamos a Bamberg", sostuvo el técnico cajista, que quiere exprimir sus opciones de colarse entre los ocho mejores de Europa: "Aunque perdió contra Baskonia fácilmente va a ser un agravante porque son capaces de jugar a gran nivel. Tienen a un jugador nuestro que querrá jugar bien, que es lícito. Son un equipo ordenado, que en su equipo juega bastante bien. Hacen de su cancha un lugar muy complejo, será importante centrar todos los esfuerzos en ese partido. Aunque hay otro partido en ACB, no podemos administrarnos. Haremos un entrenamiento mañana [por hoy] con el nuevo y con los que menos han jugado para evitar daños colaterales".

Contentó la labor de Díez, en su mejor partido como cajista, pero también el empuje grupal. "Hay un dato que habla bien de lo que me gusta, más allá de que Dani haya hecho un partidazo porque está trabajando muy bien desde hace meses. Estuvieron cuatro jugadores por encima de 10 puntos. Ahora con la baja de Shermadini necesitamos que aporten más en todos. Cualquier ayuda será bienvenida", comentó, para pasar a valorar la competitividad: "Me pone ganar, me da igual ganar al Barça que en finales ajustados. No hay recetas mágicas, lo más importante sea en el equipo que sea es que compitan hasta el último momento. Cuando un jugador comete una falta como la de Dani ganando de cuatro... a veces no es fácil controlar las emociones. Ganar los finales apretados o perderlos… Firmo perder muchos finales apretados porque ganaré otro buen porcentaje. Quiero que mi equipo compita, eso es lo que más aplaudo".