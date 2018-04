Finales de abril y seis jornadas por delante. La Liga Endesa se va consumiendo mordisco a mordisco, pero se está en su punto álgido. Sin Euroliga, lo único que le queda al Unicaja es el mismo objetivo de hace un año, regresar a la máxima competición continental. Hoy visita la Fuente de San Luis (18:30, #O), lugar que tan buenos recuerdos le trae y donde otros tantos palos se ha llevado. No es un choque al uso, es el duelo entre cuarto y quinto. Es allanarse el camino o ponerle piedras en busca de ser el mejor de los sin licencia, y a estas alturas todo es diferencial.

Lo que hoy se ve es un anticipo de play off; una pildorita de lo que puede ser esa eliminatoria. Es el ambiente que se respira y la ACB lo tilda como el partidazo de la jornada, no es para menos. Lo que suceda será determinante. Actualmente está el Valencia Básket cuarto con 19 victorias y nueve derrotas, por 17 y 11 del Unicaja. Ganar en La Fonteta supone recortar a una victoria y tener el average a favor después de ganar los dos partidos ligueros. Una derrota, sin embargo, deja casi en un imposible la carrera por el factor cancha: de vencer el equipo de Vidorreta por más de siete puntos de diferencia (el resultado del Carpena fue 74-67) les pondría a tres con todo favorable a solo cinco partidos del final.

Tiene bastante presión el Unicaja por ganar, de hecho. El calendario no es sencillo y aún no están los play off en el bolsillo ni mucho menos porque a un partido tiene detrás a Gran Canaria y Andorra -con los que tiene que jugar aún-, y a dos de UCAM Murcia -que marca el último puesto de liguilla- y Montakit Fuenlabarada, con el que tiene el average perdido después de salir derrotado en los enfrentamientos tanto del Fernando Martín como del Martín Carpena.

Con este contexto el cuadro cajista se planta ante una cita vital para lo que resta. No tener más Euroliga le está permitiendo por lo menos tener siete días sin partido de por medio, algo que no conocía desde febrero y fueron la eliminatoria de Copa con el Real Madrid y la vuelta a la competición continental frente al Maccabi. Pese a lo que hay en juego Plaza le resta cierta trascendencia, pero sí lo califica de vinculante. "No nos obsesiona, queremos salir de allí sintiéndonos capaces de ganarles en el play off tanto teniendo el factor cancha a favor o en contra", decía el catalán en la previa. Y es que al final es un buen termómetro porque de su visita en Euroliga salió escaldado. El 91-53 es uno de los puntos negros de la temporada, como el 89-57 en Madrid; días donde no se compitió y que dolieron. Sucede que del último se ha repuesto con nota, pero el primero aún pesa aunque las cosas no anden boyantes en la ciudad del Turia.

Hay una cosa cierta, el Valencia Básket no es el que aterrorizaba el pasado curso y eso que el Unicaja cerró su herida con aquella histórica final. El listón se puso alto como es lógico en el cuadro taronja después de ganar su primera ACB y Vidorreta sigue cuestionado Su plantilla incluso pidió que no se le pitara en La Fonteta. En su 24º enfrentamiento con Joan Plaza, el simulacro de play off aún no alcanza el nivel que tuvo el careo entre ambos la pasada temporada. A bordo del Iberostar Tenerife fue curioso el cruce de declaraciones y llantos, pero lo importante es cómo compitió el club insular.

Sin Diot, San Emeterio, Guillem Vives y con la duda hasta última hora de Tibor Pleiss -estaba pendiente ayer de evolución por una fascitis- hay por donde meter mano. Se agarra a ello y a la carrerilla que ha cogido el Unicaja después de imponerse al Barça en el Carpena. Hay una tensión competitiva alta y se debe mantener en fechas venideras. Con cruces directos, el play off es inminente.