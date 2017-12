Anuncia que piensa recortar la rotación

Aprovecharon Joan Plaza y la plantilla estos días de tregua para asentar conceptos en el grupo. "La semana ha ido bien, hemos trabajado bastante bien. Elaborando posturas no solo a nivel técnico, también de planteamientos del grupo para redefinir nuestras estrategias a largo plazo. La plantilla ha trabajado con seriedad de dar un paso adelante", reconoció el técnico.

No se subieron al avión Adam Waczynski y Giorgi Shermadini. "Los dos jugadores que no vienen no han entrenado ningún día, esperamos que hoy [por ayer] nos den un poco de luz para el domingo", admitía el catalán, que afirmó que Nedovic avanzó de forma considerable en su recuperación: "Ha entrenado a buen nivel y nos falta que juegue partidos a nivel constante al nivel de responsabilidad que se le requiere".

Hizo hincapié en la querencia de no administrarse. "Hay que aprender a hacer entrenamientos de 35 minutos andando. Deberíamos administrarnos si tuviéramos más experiencia, para ver que el partido del domingo es más importante. Pero cuando lo hemos hecho, lo hemos hecho mal. Si hay que sobrexplotar a 8 ó 9 jugadores lo vamos a hacer", dijo para lanzar un aviso a sus jugadores: "Ahora tienen que coger las oportunidades al vuelo. Eso es lo que hemos hablado con los jugadores. Los entrenamientos cortos deben ser una lucha sin cuartel entre ellos. Lo que no puede ser jugadores que estén por estar. Pondré a los mejores, no necesariamente a los que más anotan, sino los que más compensan delante y detrás. Tenemos un equipo completo".

Sobre las aspiraciones de ganar se mostró conciso. "Somos capaces de competir con ellos si jugamos como lo hicimos ante el CSKA. Ha habido muchas fracciones de partidos buenos, pero hemos de ser constantes. Vamos ilusionados de hacer un buen partido, de ser capaces de reducir su talento", remachó Joan Plaza.