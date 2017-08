Aprender a vivir en la cima

En el deporte, pero también en la vida, sucede que con llegar a la cima no basta. Requiere de su complejidad, qué duda cabe, pero no queda ahí. Más tesón y habilidad demanda mantenerse en pie en la cresta de la ola. Un proceso que afronta desde ya Alberto Díaz.

El verano, de descanso para la mayoría del gremio, no ha dejado de traer noticias positivas para el pelirrojo. La entidad de Los Guindos premió su excelsa campaña anterior con una ampliación de contrato por dos años más. También con una mejora salarial, más acorde a sus estatus en el plantel. Una revisión a la que precedió su primera internacionalidad con la Selección Española. Scariolo, que lo considera un futurible muy válido para cuando la Generación del 80 dé un paso al lado, lo quiso ver de cerca en Benahavís.

Tras unos meses de ensueño, afronta ahora uno de sus desafíos más arduos. Nunca partió desde tan adelante, ni nunca saltó tanto al parqué. Un examen que lo puede catapultar al primerísimo nivel, donde coexisten los elegidos.

Lo afronta con un encomiable sosiego. "Fue un varapalo grande no estar en la Euroliga. Bajar una categoría y demostrar que merecemos estar por méritos propios creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado. Estamos motivados por afrontarlo, sabemos que va a ser duro", comenta. Se fue como ese imberbe canterano y vuelve el MVP de la Eurocup bajo el brazo.

La confección veraniega del nuevo plantel evidencia la creciente importante de Díaz en el ecosistema de Plaza. En las campañas precedentes partió como jugador número 12, hoy lo hace con solo McCallum por delante. Un paso de gigante, que premia su actitud cuando vinieron mal dadas con las lesiones de Markovic o el pobre nivel de Lafayette. "El año pasado acabó siendo el primer base. Estamos ilusionados con que nos represente", asevera Plaza.

Un vertiginoso ascenso en el que el protagonista no descubre secretos. "Es trabajar, trabajar y trabajar. Hay que intentar mejorar cada día un poco más. Creo que todos los jugadores, incluso los mejores, siempre están trabajando para intentar mejorar. Uno nunca llega a su plenitud de juego. Uno tiene que trabajar para estar preparado y coger esa oportunidad", resume.

Alberto Díaz cuenta con una virtud muy apreciada por los entrenadores y compañeros. Sabe brillar en la sombra y deja que los focos los acaparen otros. "Soy un jugador que va más por sensaciones, no me hace falta meter puntos para salir contento de un partido. Si me noto bien en defensa, con actividad y aportando al equipo en otros aspectos me voy contento. Al final esto es un juego de equipo y todos no pueden meter 20 puntos en cada partido. Cada uno tiene su rol y yo estoy contento de ser un jugador que ayuda atrás. Adelante aporto lo que puedo", explica. Una filosofía que le hace sobrevivir con suficiencia entre la flor y la nata del deporte de la canasta.

Los que lo conocen avisan que la humildad es otro de los ingredientes que le ha permitido derribar la puerta de ese primer escalón. "Sigo siendo el mismo. Voy por mi barrio andando a sacar dinero, a ver a mis abuelos... No soy especial por jugar al baloncesto, sí un afortunado", aclara.

Es la bandera de la cantera, aunque rehúye de ser espejo para los pequeños. "Solo quiero demostrar que trabajando se puede llegar y que los niños crean en ello". Tras jugar 133 partidos de verde, muchos empiezan a verle como el nuevo Berni, Cabezas o Nacho Rodríguez. "Son palabras mayores. No he hecho nada para estar al nivel de jugadores que han marcado una época", dice.

Cuando la cuesta coge más pendiente, pocos dudan que dará la cara. Su dedicación y sencillez mueven montañas.