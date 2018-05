El Armani ya habla de Nedovic, que estalla

"Nedovic es un jugador interesante", afirmó en la Gazzetta dello Sport el presidente del EA7 Emporio Armani Milano, Livio Proli. Pese a que hace unas semanas el club sacó un desmentido de informaciones que daban por hecho el acuerdo con el jugador del Unicaja, la realidad se impone. Varias fuentes señalan que existe un acuerdo total con Nemanja Nedovic para pagar la cláusula de salida del Unicaja y convertirle en referencia del proyecto milanés, la enésima intentona de algo grande.

El Unicaja, mientras, espera acontecimientos. Se refería al caso del jugador serbio ayer Eduardo García: "Tiene contrato con nosotros. Las condiciones son privadas y no voy a hablar de ellas. Tiene su opción de salir y de quedarse. No contemplamos otra opción distinta que se quede. Que el mercado hace que desee marcharse... Pues podría irse. Me consta que está feliz aquí, me parece maravilloso disfrutar de su talento aquí en Málaga. Pero esto es ley de mercado. ¿Doncic se va a la NBA o no? Y es el Madrid. El mercado es el que es. No voy a ponerle puertas al campo. La vida es la que es. Si tienes una oferta mejor en todos los sentidos pues es normal que te muevas y haya cambios".

Ante la escalada de informaciones, Nedovic desmintió a través de Twitter que haya firmado un compromiso con cualquier club. De hecho, recalcó que es con el Unicaja con el único con que firmó. "Comprobad vuestas fuentes porque apestan. El único contrato que tengo es con el Unicaja y por favor dejadme acabar mi temporada en paz", afirmó con rotundidad el escolta serbio, que quiere concentrarse en acabar bien la campaña.