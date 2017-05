Asistencia cooperativa

Es frecuente ver a varios jugadores del Unicaja juntos fuera del Carpena. Cenando, comiendo o tomando café por el Paseo Marítimo, por el centro o como ellos retransmiten por las redes sociales. Siempre hay excepciones dentro de un grupo, pero quienes están en el día a día con ellos destacan que esta plantilla congenia dentro y fuera de la pista. No es sencillo ese equilibrio. Es una razón de peso más para, siguiendo la línea de los buenos resultados conseguidos, reforzar la idea de dar continuidad al bloque en la medida de lo posible.

Uno de los reproches que se ha hecho a este Unicaja es que le cuesta encontrar soluciones en el juego estático y que se depende de la capacidad de Nedovic, Fogg o Smith para generar un tiro o un pase. Hay un detalle en los números que contradice en cierta forma esa tara que de manera recurrente se ha señalado en el bloque de Joan Plaza.

El Unicaja es el equipo que más asistencias reparte en toda la Liga Endesa, con 18.8 por encuentro. Rebasa en casi unidad al siguiente equipo, el Valencia (17.9). Iberostar Tenerife, Morabanc, Real Madrid y Baskonia también superan la barrera de los 17, todos equipos de zona de play off. No hay, sin embargo, ningún jugador del Unicaja en el Top 10 de mejores asistentes de la competición. Hay que bajar hasta el undécimo lugar para ver a Nemanja Nedovic, que reparte 3.8 asistencias por encuentro. Tiene la oportunidad ser el mejor asistente y el mejor anotador del Unicaja en una temporada. Algo que no se contempla desde los tiempos de Louis Bullock en Málaga. Hay nueve jugadores con al menos una asistencia por encuentro. Suárez sigue a Nedovic (2.5), Jamar Smith y Alberto Díaz (2.4) y Kyle Fogg (2.3) vienen detrás. Lafayette (1.9), Musli (1.4), Brooks (1.2) y Waczynski) están por encima de la unidad. Sólo Omic (0.9), Díez (0.4) y Okouo (0.2) están por debajo de ella.

Casan estos datos con la idea de "cooperativa" que defendía Joan Plaza tras la victoria ante el Morabanc Andorra. "Somos una cooperativa y no dependemos de un tío que haga 40 puntos. Creo que el ser capaces de dar 25 asistencias nos hará mejor equipo. Que Nedovic, nuestro mejor anotador, no haga 30 puntos pero dé 5 asistencias es una gran noticia", reflexionaba el técnico catalán hace unas semanas.

El Unicaja fue capaz de ganar la Eurocup con una media sensiblemente inferior de pases, 16.4. Más allá de que puedan bailar los criterios para dar una asistencia, el equipo de Plaza fue el 15º de los 20 equipos de la Eurocup en número de pase decisivos. Cierto es que en los partidos de play off bajaron notablemente los guarismos anotadores y eso repercutió en la media. Demuestra también que el Unicaja puede ser camaleónico y que tiene jugadores para decidir de manera individual. Pero siempre desde con el cooperativismo en la mente, como quiere Plaza.