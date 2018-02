Autocrítica de Nedovic

Nemanja Nedovic suele marcar el termómetro del Unicaja. Cuando el serbio está bien hay un plus en el rendimiento colectivo del equipo. Se le criticó porque en la Copa no dio el nivel que se espera de él. Seguramente fue esa la distancia que separó al Unicaja de eliminar al Madrid, un buen Nedovic.

No es frecuente escuchar en el deporte de alto nivel una autocrítica como la que realizaba Nemanja Nedovic tras el partido ante el Maccabi. "La lesión está olvidada completamente, pero ha venido en el peor momento posible. Fueron sólo dos semanas, pero te deja fuera del ritmo de partidos y es muy difícil recuperar la confianza rápido. Se necesita mucho trabajo para recuperar el nivel de antes", contextualiza Nedovic en los micrófonos de la Cadena Ser: "Me jodió mucho la Copa del Rey. Los siguientes días después de la derrota ante el Madrid he estado muy triste, no era yo. He pensado mucho en la Copa, no sólo en esa jugada con Campazzo. Tuvimos que ser más listos y más tranquilos antes de esa jugada, especialmente yo. No se puede cambiar, pero los siguientes tres-cuatro días lo he pasado mal. Soy consicente de que jugué mal en Las Palmas y de que tengo mucha parte de la responsabilidad en la eliminación. No me escondo, aunque hay razones para que no estuviera a mi mejor nivel".

La lesión ha llegado en el peor momento posible, pero tengo mucha responsabilidad en la eliminación

Sobre la jugada de marras que tanto dio que hablar con el base argentino, Nedovic utilizaba la lógica para explicar que había sido falta. "Me han defendido con mucha agresividad y contacto, es lo normal. Si yo no tengo esa lesión lo hago mucho mejor, estoy seguro. No voy a hablar de esa situación con Campazzo, aunque aún tengo la herida. Cuando yo voy a tirar o pasar y me dan en el balón, va hacia abajo. Y el balón fue hacia arriba porque me había dado en el brazo, no en el balón. Es simple lógica, no hay que saber mucho de baloncesto. Pero es el baloncesto, la vida... Trabajo para recuperar las sensaciones y la confianza para volver al nivel que tenía".

Y Nedovic mira hacia delante tras ese paréntesis. Una buena victoria ante el Maccabi deja al equipo a dos victorias del Top 8 antes de viajar el próximo viernes a la casa de Nedovic, Belgrado. "El equipo necesitaba una victoria contra un equipo que es rival directo para los play off como es el Maccabi. Hicimos un gran trabajo. El Maccabi sale con mucha energía y es muy difícil aguantar con ese nivel. Pasó también en Tel Aviv y en el tercer cuarto fuimos listos en defensa y metimos canastas importantes", analizó Nedovic.

Ahora llega el tramo más determinante de la temporada, en el que se ponen las notas finales. "Siempre después de la Copa, esta es mi tercera temporada con Plaza, tras la Copa llegamos más frescos a los partidos porque baja el nivel de los entrenamientos, espero que sea así. Llega la parte bonita, donde se resuelve si estás en el Top 8, hasta dónde llega en el play off... Tenemos que disfrutar de cada partido, por ejemplo del ambiente increíble en Belgrado", cerró Nedovic.