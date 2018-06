Banquillo caliente

El Unicaja despidió ayer la temporada de manera oficial con una comida. Empieza la diáspora de jugadores. Alguno se queda alguna semana más en Málaga, otros trabajarán en Los Guindos, como Alberto Díaz, en postemporada. Algunos con su futuro resuelto, otros pendientes de la decisión del club y algunos con la certeza de que no seguirán.

Quedan pocas dudas de la no continuidad de Plaza. El técnico no ha recibido ninguna comunicación de la entidad. El club pretendía tomar un poco de distancia con el final de la temporada, ponderar todo el año y no sólo el final. Por ello se quería aguardar al Consejo de Administración previsto para la próxima semana para oficializar novedades. Sucede que los acontecimientos pasan a velocidad de vértigo. Y tener en la sartén varios días a un técnico que no deja de ser historia del club puede resultar algo violento mientras se realizan otras gestiones.

Como ya se publicó, en la cartera de entrenadores hay dos que gustan, pero uno está compitiendo aún y otro recién acabó. Luis Casimiro combate hoy por llegar a las semifinales de la Liga Endesa y meter al Gran Canaria en la Euroliga. Dejó un grato recuerdo en sus nueve partidos en Málaga, en una situación delicada en la que consiguió salvar la plaza en la Euroliga con dos victorias in extremis. De hecho, no siguió porque ya existía un compromiso con Jasmin Repesa. Es muy del gusto del presidente, Eduardo García, que siempre valoró aquel final de temporada y su apuesta por Alberto Díaz en una situación límite. Queda libre Casimiro y en Las Palmas se daba por hecha su marcha. Pero, claro, alcanzar por primera vez en la historia del club la Euroliga puede cambiar guiones que se dan por hechos.

Gigantes publicaba ayer que Fotis Katsikaris es el elegido para convertirse en el entrenador del Unicaja y que hay un acuerdo cerrado. En el club se niega que exista entente con cualquier entrenador. Es evidente que se han realizado prospecciones de mercado para evaluar qué entrenadores están en disposición de venir. Málaga no deja de ser un destino bastante atractivo entre los entrenadores. Pero hay varias opciones sobre la mesa y no se ha cerrado aún a ningún entrenador. Katsikaris está en la lista y gusta, hizo una buena temporada con el Iberostar Tenerife y siempre ha gustado en Los Guindos. Estuvo en Valencia, Bilbao y Murcia también, generalmente con buenos resultados. Sus últimas experiencias fuera de España no han sido buenas, en Krasnodar y Jerusalén dejó al Lokomotiv y al Hapoel en los primeros meses de competición. El Iberostar quiere seguir contando con sus servicios, pero tampoco hará locuras para retenerle.

Se avecinan días frenéticos en el Unicaja, como sucede en el final de cada temporada. Obrar rápido no garantiza el éxito, pero permite ganar tiempo. Vísteme despacio que tengo prisa.