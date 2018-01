Un palo duro (83-85)

Palo duro para el Unicaja. Otra vez el Baskonia ganó con una canasta en los últimos segundos, esta vez de Timma (83-85). Mal defendida la última jugada, entre dos aguas. Ni falta ni defensa. Y, una vez más, un final apretado que vuela. Será así muy difícil que el Unicaja progrese. Compite hasta el final, es loable. Pero pierde cuando el partido está en una canasta. Van muchos partidos igual. El Unicaja se hizo acreedor de una bola extra después de ir detrás en el marcador desde el segundo cuarto. Pero jugó mejor el Baskonia y se llevó el partido.

El balance (8-12) y los averages perdidos con Milán y Baskonia van complicando el camino para pelear por el Top 8. Es una pena. Una mayo fiabilidad en los finales mejoraría los números y las posibilidades.

La mano de Nedovic, que preocupaba, parecía bien de salida. Una bandeja y un triple, cinco puntos, fueron sus primeras acciones del partido. Se sentía cómodo el Unicaja, avasallando en el rebote de ataque y con buenos ataques. El Baskonia estaba un tanto desubicado y marcaba el ritmo para distanciarse (17-6). Pedro Martínez rotó para virar el ritmo del partido. Granger es otra cosa distinta a Huertas. Se puede criticar a McCallum y sus cosas, pero parece que no salió perdiendo el equipo malagueño con el cambio de decisión del brasileño.

Finalizaba 21-19 el primer cuarto, con Granger empatando en la primera jugada. Y dando la primera ventaja del partido con un triple (23-24) al Baskonia. Había cambiado el aire del partido el base charrúa, que metía otro triple ante un quinteto del Unicaja en el que no abundaban los puntos. Y otro triple de Granger (25-32), un festival del ex cajista. Se motiva en el Carpena cuando ha venido y desplegaba su mejor baloncesto. Se retiraba con 14 puntos sin fallo en el tiro.

Se enmarañó el partido con técnicas a Poirier y Pedro Martínez, de las que tampoco sacó excesivo rédito el Unicaja. El descomunal acierto del Baskonia (9/12 en tiros de dos y 9/15 en triples) del equipo vasco, un 66.6% en tiros de campo, le permitía mandar en el marcador (43-46). Pero ahí estaba el Unicaja, sin despegarse excesivamente.

El Baskonia siguió llevando las riendas tras el descanso. Con buenos porcentaje y situaciones de tiro, no conseguía desactivar la circulación de balón rival el equipo de Joan Plaza. Ora Jone, ora Timma, ora Voigtmann, los triples llegaban desde el bando baskonista. Nedovic producía pero estaba enmarañado con los árbitros porque no le pitan las faltas en los contactos que recibe. Sólo un pequeño porcentaje, digamos que no tiene tratamiento VIP. Pero en la pista funcionaba mejor el Baskonia, el Unicaja sólo había fluido ofensivamente en el primer cuarto. La parte positiva es que estaba plenamente en el encuentro (64-67).

Granger falló un triple alocado para poner a nueve puntos a su equipo y el Unicaja se tuvo en el partido. Encontró a Shermadini, imparable en el poste. Con Alberto y Salin se dificultaba algo el triple rival. Y un lanzamiento de Waczynski en transición permitía recuperar el liderazgo al Unicaja (71-70) tras mucho tiempo. Pero el Baskonia volvía pegando duro. Hasta Shengelia metía triples. Como también Timma.

Peleaba el Unicaja con Alberto Díaz metiendo desde media distancia. Pero Voigtmann ponía el partido complicado a falta de 1:37 (77-81). Nedovic recortaba y Shengelia respondía. Waczynski metía dos tiros libres (81-83) y la defensa del Unicaja dejó un balón dividido que recuperó el Baskonia. Con seis segundos de posesión, Alberto se precipitó al hacer una falta y dio más tiempo al rival con 20 segundos por jugar. Alberto Díaz y Waczynski robaron un balón al alimón a Granger y el pelirrojo enmendó lo anterior empatando el partido (83-83). Le quedó la última pelota al Baskonia y Timma metió la canasta para ganar. Otro final apretado que vuela. Demasiados.

Unicaja (21+22+21+19) 83: McCallum 11, Nedovic 19, Milosavljevic 3, Brooks 7 y Augustine 6 -quinteto inicial-. Soluade 0, Díaz 9, Milosavljevic 3, Shermadini 12, Waczynski 9 y Suárez 7.

Baskonia (19+27+21+18) 85: Huertas 0, Beaubois 10, Timma 17, Jones 9 y Poirier 0 -quinteto inicial-. Vildoza 2, Voigtmann 9, Janning 6, Diop 0, Granger 14, Shengelia 13 y Garino 5.

Árbitros: Paternico (ITA), Mogulkoc (TUR) y Koljensic (MNE)

Incidencias: 20ª jornada de la Liga Endesa de la Euroliga. Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. 6.528 espectadores en las gradas.