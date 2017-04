Si el Baskonia no gana la Euroliga, Supercopa

El título de la Eurocup tiene efectos colaterales para el Unicaja, básicamente positivos. Uno de ellos es que se está muy cerca de conseguir la clasificación para la próxima edición de la Supercopa, el torneo que abre la temporada. La próxima edición tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en fechas aún por determinar a la espera del calendario oficial. Normalmente se celebra el fin de semana previo al inicio de la Liga Endesa.

Desde que el Unicaja jugara la Supercopa de 2006, después de haber ganado el título de la Liga Endesa, no consigue la clasificación por méritos propios el equipo malagueño para un torneo que se recuperó en Málaga, en 2004. Jugó en 2005 como campeón de Copa y 2006 como campeón de Liga y hubo que esperar hasta 2015, cuando fue anfitrión, para volver.

Según los criterios que rigen la clasificación aplicados ya desde hace varias temporadas, tendrían ya plaza asegurada el Herbalife Gran Canaria como equipo organizador y el Real Madrid como campeón de la Copa del Rey. Quedan dos plazas, reservadas para el ganador de la Liga ACB y para el campeón de la Euroliga, si es español. Quedan en liza en la máxima competición el Baskonia y el Real Madrid, que ya tiene su plaza por el título copero. Comoquiera que el campeón de la Eurocup, si lógicamente es de la ACB como sucede en el Unicaja, es el primero en la lista de espera para ocupar vacantes, el club malagueño se clasificaría para la Supercopa en el caso de que el Baskonia no conquiste la Euroliga en la Final Four de Estambul. Los siguientes criterios en caso de vacantes bajan, en el siguiente orden, hasta subcampeón de Liga, subcampeón de Copa (Valencia Básket), subcampeón de la Euroliga, subcampeón de la Eurocup (también Valencia Básket) y participante en la Final Four.

De alguna manera, el Unicaja está jugando también en estos cuartos de final de la Euroliga. Está pendiente de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Darussafaka porque la victoria blanca confirmaría al 100% la plaza en la siguiente edición de la máxima competición. Y si el Baskonia es eliminado por el CSKA (2-0 pierde) tendrá la seguridad de que el primer partido oficial de la temporada 2017/18 lo jugará en el Gran Canaria Arena, en las semifinales de la Supercopa.