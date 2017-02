"El Bayern es el equipo más físico"

El capitán del Unicaja, Carlos Suárez, estuvo ayer en la tertulia de La Jugada Málaga de Canal Sur. Como al día siguiente de la derrota ante el Barcelona, el capitán dio la cara. "Era una decisión que tomé porque después del partido no conviene decir las cosas en caliente. Después del partido dije lo que pensaba y el sentir que tenía el equipo. Siempre que no se logra el objetivo de semifinales, ganar a un rival como el Barcelona, que no llegaba en buen momento, había una opción. A todos nos dolió. A mí me salió decirlo, otros jugadores no tienen red social. Salimos decepcionados porque salimos con la aspiración de ganar", decía Suárez, que habló de su renovación: "Estoy bien aquí. Sinceramente no sé nada, si no lo diría. Cuando en diciembre se habló algo lo primero que le dije a mi agente es que fuese a final de temporada. Tenemos un tema más importante como la Eurocup, los próximos martes y viernes. Hay otras cosas primordiales. Tengo 30 años y anteriormente sí le daba más valor a renovar cuanto antes. Prefiero acabar la temporada y ya después ver. Si no hubiera estado a gusto no hubiera seguido aquí cuatro años. Ojalá haya un acuerdo".

Sobre su posición en la pista, Suárez dijo que "de todo se aprende y he podido rendir en las tres posiciones que he jugado, incluso de cinco. Ahora mismo el equipo está confeccionado así, el entrenador cree que puedo rendir mejor de cuatro. Yo he jugado toda mi vida por fuera, ahora juego de cuatro", explicó Suárez, que admite que "al principio de temporada rendí a un gran nivel y me encontré cómodo ahí. El baloncesto cambia, hay treses cada vez más bajos y son más rápidos. Es un juego diferente, vistoso. Depende del acierto, hay más movilidad, hay espectáculo. El antiguo es más matizado. El small ball lleva a tirar más de tres. Se ve en la NBA con Golden State Warriors. Es un deporte de aciertos y errores".

Suárez también reconoce que "estas dos semanas nos jugamos el pase ante un rival que es de los mejores de la competición junto al Valencia, como es el Bayern. Perdió la final de Copa, sabemos que será muy difícil. Es el equipo más físico con el que nos hemos enfrentado este año y debemos emparejarlos en ese aspecto para tener opciones", advirtió el capitán cajista.