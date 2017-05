El '5' es Berni

Confesaba Berni Rodríguez tras el homenaje que llevaba una semana nervioso. Por la mañana mandaba algún mensaje a amigos cercanos en el que se confesaba ligero de vientre. "Creía que no iba a poder hablar", decía tras el partido. Había disfrutado desde un palco desde detrás de la canasta cómo el Unicaja ganaba un partido de play off. Por la cabeza se le pasaron muchas cosas cuando vio fotos suyas en Los Guindos en el videomarcador. Con su padre, Don Bernardo, con su hermano no sanguíneo, Germán Gabriel. Su madre, sus hermanas Laura y Marta, sus sobrinos.

En el descanso, 10 minutos de piel de gallina en el Palacio. Se desenrolló una camiseta gigante con el número 5, que ya es eternamente para Berni. Abajo, la leyenda 1999-2012, los 13 años en el primer equipo, 12 de capitán. Y muchos más en Los Guindos. En el vídeo, también dos cariñosos mensajes de los dos entrenadores que más tiempo le dirigieron en su carrera profesional. Boza Maljkovic, que le hizo debutar, le convirtió en capitán con 20 años y con el que ganó la Copa Korac, y Sergio Scariolo, con el que llegó la cúspide de su carrera en Málaga y levantó la Copa y la Liga. Ninguno pudo estar en Málaga, pero desde la distancia destacaron la importancia de Berni y lo merecido del homenaje.

"Yo soy un niño que viene de los Guindos, de la calle de al lado. Imaginad lo que significa esto para mí", decía un emocionado Berni, que recibía de sus amigos Carlos Jiménez y Germán Gabriel una réplica de la camiseta que cuelga ya en el techo del Carpena. También se dirigió a la afición, para recordar que "no tengo tiempo en esta vida para agradecer lo que me habéis dado. Os llevo en el corazón. A mi familia, a mis amigos. Llevé el 5 por mi padre. Y papá, esta camiseta también es tuya".

El acto se cerró con la atronadora y larga ovación de un Carpena que cerró con gritos de "Berni, Berni". El cinco ya es sólo suyo. Y está en el cielo del Carpena.