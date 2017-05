Bertomeu: "Si la calidad viene de Málaga, tendrá que ser Málaga"

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, estuvo en el programa PlayBasket de la Cadena Ser, especializado en el mundo de la canasta. No suele dejar indiferente Bertomeu, que tocó muchos temas que afectan directamente al Unicaja, al que nombró explícitamente.

Sobre el tema del número de equipos, Bertomeu aseguró que "quedan retoques, quedan pendientes situaciones como algún país en el que deberíamos estar y espero que estemos en las dos próximas temporadas, y esto pueda suponer una ligera ampliación de la competición. Pero el modelo no se va a cambiar, la Liga Europea ya no tiene vuelta atrás, viene para quedarse, y este sistema se va a mantener. He anunciado que en los próximos 5-6 años puede ir a 18-20 equipos, pero hay que consolidar el modelo", ahondó Bertomeu, que recordó que la tendencia natural es que haya interacción entre la Euroliga y la Eurocup: "Con el actual sistema vendrá natural. Queremos dar más chances a la Eurocup, aumentar el número de equipos que vienen de ahí y en el momento que pueda ser posible introduciremos el concepto de ascensos y descensos.Es absurdo que un equipo que gana Eurocup y hace una buena Euroliga no pueda seguir participando. Estos son los retoques, hay que ajustarlos pero el modelo en sí, insisto, es un modelo que ha venido para quedarse, es el modelo lógico en el estado de evolución del baloncesto europeo”.

Sobre la posibilidad de tener cinco equipos españoles en la Euroliga, Bertomeu torció el gesto. "No se ve igual desde fuera de España, sobre todo teniendo en cuenta que la sede está en Barcelona", aseguró antes de decir que "como competición no representamos países, representamos baloncesto de calidad y hoy en España se aporta muchísimo. Dos finalistas Eurocup españoles, en la Champions de la FIBA ha ganado otro español... La contribución de la ACB es enorme. El año que viene, cuando estemos orgullosos de tener 5 españoles y tengamos problemas de horario y logísticos no lo veremos igual y pensaremos que hay que arreglarlo. Cinco equipos de un mismo país plantea problemas de horarios, televisiones... que habrá que gestionar, no va a ser fácil. pero lo importante es la calidad, y en ese sentido si la calidad viene de Málaga, tendrá que ser Málaga. Para la operativa logística conviene cuatro, pero importa la calidad. La cuestión hemos de hablarlo en el board de la Euroliga".

También se habló de la posición sobre las ventanas de la FIBA. "Tanto la posición NBA como Euroliga hace tiempo que se tomó. Nosotros tuvimos una asamblea hace un año y medio y los clubes y las ligas decidieron lo mismo, que no iban a participar en el proyecto, y estamos en este punto. Lo discutiremos cuando tengamos el calendario final delante, si fuera posible ayudaríamos, como vamos a hacer con la Eurocup, pero con la Euroliga es mucho más difícil", advirtió Bertomeu, que trasladó la pelota a la FIBA: "El problema no lo podemos tener nosotros, el problema lo tiene quien ha planteado un calendario con una competición absurda en la que se sabe que los mejores jugadores no van a estar. No puedo entender cómo se va a exigir a los clubes europeos algo que no se le pide a los de la NBA. Esto no lo va a entender nadie. No tiene sentido el proyecto en sí mismo, sería bueno que se reconsiderara, llevamos cuatro años diciéndolo y planteando alternativas, pero no parece que haya receptividad por el otro lado".

Bertomeu rechazó la posibilidad de sanciones por no ceder jugadores: "Jurídicamente es inviable. Sería como decir que la esclavitud existe. El jugador es un trabajador y tiene salario y derechos, y ninguna empresa se le obliga a ir a trabajar a otra empresa bajo pena de sanción. La esclavitud hace dos siglos que desapareció”.