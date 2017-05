Bertomeu admite la incongruencia con la Eurocup

Jordi Bertomeu estuvo en el programa Play Basket de la Cadena Ser y habló sobre el éxito de la nueva Euroliga, lo que viene, de pasada nombró al Unicaja y también opinó sobre las ventanas para selecciones de la FIBA, en las que se atisba un cisma creciente. "El modelo no se va a cambiar, la Liga Europea ya no tiene vuelta atrás, viene para quedarse, y este sistema se va a mantener. He anunciado que en los próximos 5-6 años puede ir a 18-20 equipos, pero hay que consolidar el modelo", ahondó Bertomeu, que recordó que la tendencia natural es que haya interacción entre la Euroliga y la Eurocup. En clave Unicaja ofreció un punto de vista interesante: "Es absurdo que un equipo que gana Eurocup y hace una buena Euroliga no pueda seguir participando. Estos son los retoques, hay que ajustarlos".

Sobre la posibilidad de tener cinco equipos españoles en la Euroliga, Bertomeu fue más escéptico. "El año que viene, cuando estemos orgullosos de tener cinco españoles y tengamos problemas de horario y logísticos, no lo veremos igual y pensaremos que hay que arreglarlo. Cinco equipos de un mismo país plantea problemas de horarios, televisiones... que habrá que gestionar, no va a ser fácil. Pero lo importante es la calidad, y en ese sentido si la calidad viene de Málaga, tendrá que ser Málaga".

Sobre las ventanas de la FIBA, dijo que "el problema lo tiene quien ha planteado un calendario con una competición absurda en la que se sabe que los mejores jugadores no van a estar. No puedo entender cómo se va a exigir a los clubes europeos algo que no se le pide a los de la NBA.