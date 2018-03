Bertomeu desliza que la ampliación de la Euroliga no afectará al Unicaja

Tuvo lugar ayer una mesa redonda en el VII Máster en Derecho y Gestión del deporte organizado por ISDE y Movistar Estudiantes, donde se debatió acerca de la situación del baloncesto europeo. En el coloquio participaron, entre otros, Alfonso Reyes, presidente de la ABP, y Jordi Bertomeu, máximo mandatario de la Euroliga.

El que fuera jugador del Unicaja le reprochó al CEO del torneo continental tener una competición cerrada y no haber aún fecha para la ampliación a 18 equipos. "Se debería introducir un 10% de equipos nuevos que permita que entidades como Valencia, Unicaja, Zaragoza o Estudiantes puedan optar a entrar en la competición. Eso significará que patrocinadores y, por tanto, dinero, va a entrar en esos clubes", dijo Reyes, que prosiguió: "El problema es la incertidumbre y la inseguridad de la Euroliga que me parece que introduce en los equipos una duda más que razonable. Saber qué va a pasar el año que viene".

Contestó contundentemente Bertomeu. "La inseguridad de saber que cuando sea una Euroliga de 18 será un equipo de Francia y otro de Alemania, ¿me puedes explicar en qué afecta a Unicaja o a otros equipos de la ACB? Si el año que viene o al siguiente la Euroliga va a 18 habrá cuatro jornadas más, lo que significa que habrá dos o tres martes más de competición, lo que no afecta para nada a los equipos ACB. A los que afecta es a los que van a tomar la decisión, como puede ser el Valencia, que digan que no quieren jugar dos martes más, pero a equipos como a Estudiantes no les va a afectar para nada", explicó el barcelonés.