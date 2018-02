El Betis intenta adelantar el derbi al Domingo de Ramos por la mañana

Finalmente, como estaba establecido por la ACB y si no ocurre ningún imprevisto, el Unicaja jugará ante el Real Betis Energía Plus el Domingo de Ramos, 25 de marzo, a las 18:00 en San Pablo. Los sevillanos intentaron modificar el horario para cambiarlo a la mañana, pero el club de Los Guindos no accedió a la petición del equipo verdiblanco, en el que queda malestar.

Los de la capital andaluza se basaban en el fuerte arraigo que existe en la ciudad con la Semana Santa, lo que repercutiría en la asistencia al pabellón. Sin embargo, el Unicaja desestimó el acuerdo ya que ese encuentro es el último de una semana con doble compromiso en Euroliga. El miércoles en el Carpena y el viernes en Bamberg. Corresponde el viaje con el último chárter fletado por la entidad, aunque los cajistas se acogen a la ley establecida por la ACB de las 42 horas de descanso entre un encuentro y su posterior, que no se cumplirían en caso de modificar el horario.