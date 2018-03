Bombona de oxígeno

Se respira alivio en el Unicaja tras algo más de 48 horas de incertidumbre con los dos cincos de la plantilla en el alambre. Las nuevos exámenes médicos descartaron que Giorgi Shermadini y James Augustine tengan que pasar de momento para el quirófano, lo que acorta de forma significativa sus recuperaciones.

En el seno del club existían indicios con fundamento de que el georgiano pudiese padecer una fractura por estrés en el pie izquierdo, lo que eran dos meses en el dique seco. El dolor no remite en el jugador, que no puede andar con comodidad. Además, la hinchazón con la que se le realizó la primera prueba no permitió ver más allá de si había rotura, lo que también salió negativo hace ahora una semana. Esas molestias en la zona no le permitirán estar mañana ante el CSKA, aunque como informó el Unicaja, se continuará realizándole distintas pruebas para evaluar su mejoría. Parece muy complicado que llegue también al domingo.

Un refuerzo no queda descartado ante el estado físico de los dos pívots de referencia

Las noticias positivas continúan con el poste americano, al que se le descartó que tuviera dañado el menisco de la rodilla izquierda -zona en la que recibió un golpe en el partido ante el Movistar Estudiantes el domingo- tras la resonancia magnética a la que fue sometido. Pese a ello no es el único problema que sufre el de Illionis, que también se recupera en estos días de una contractura muscular en el sóleo de la pierna izquierda que no reviste de gravedad. No está confirmada la ausencia de Augustine, del que se decidirá hoy si se sube el avión hacia la gélida Rusia. No ha entrenado esta semana, por lo que parece poco probable que Plaza cuente con él, pero dependerá de sus sensaciones esta mañana. De él si se espera que esté con cierta seguridad ante el Delteco GBC en el Carpena en la Liga Endesa.

Aunque sí de forma repartida, pero no pronunciada -salvo el caso de Nedovic-, estaba el conjunto cajista sorteando hasta el momento bien las lesiones en un calendario infernal. Nada comparable a las situaciones que aún intentar esquivar el Real Madrid o el Valencia Básket. Pese a ello, sí hacen ahora acto de presencia en uno de los momentos culminantes de la campaña, quedando la posición de pívot bastante dañada en este momento. De hecho, guarda alta probabilidad que el Unicaja visite al líder de la Euroliga sin sus dos cincos de referencia, lo que sin duda empina aún más la cuesta.

Como ya se ha hecho en otras fases de la temporada, algunos jugadores doblarán su posición. Aquí coge alta importancia Carlos Suárez, que jugará muchos minutos de pívot. También Dani Díez, que como ya hecho en varios pasajes del curso se desplazará al cuatro, donde dará descanso a Brooks. Las anteriores ocasiones las ha salvado con notable, aportando mucho en el rebote y abriendo el campo con garantías. Mañana tendrá en frente a tipos de talla continental como Vorontsevich, por lo que será una prueba de nivel. También existe la posibilidad de que Itoudis equilibre los centímetros con el portentoso Clyburn, que es más un tres.

También debe ganar hueco Viny Okouo, que hasta ahora vivió en el ostracismo. Se dibujan pocos escenarios más favorables para que el congoleño demuestre que quiere seguir perteneciendo a la primera plantilla cajista y que tiene las actitudes y aptitudes para poder tener minutos en el primer escalón europeo. La semana pasada las sensaciones no fueron negativas, salvo algunas deficiencias que debe pulir en su juego, y puede ser un buen punto de partida para el de Brazzaville.

Pasa a un segundo plano la posibilidad de salir al mercado para gastar esa bala que guarda el equipo desde la salida de Dejan Musli. No obstante, no queda descartada porque el estado físico de dos piezas fundamentales en la pintura no es el mejor y ahora se afronta un tramo básico en las aspiraciones finales. Queda un mes de Euroliga y muchas opciones de ser cabeza de serie en la ACB se reparten en este marzo.