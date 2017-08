Bonito, intenso y espectacular

Con los deberes hechos en los despachos a lo que plantilla se refiere, salvo que ocurra algún imprevisto que no sería tal, y a menos de una semana de que comience el trabajo previo a la temporada, Eduardo García aprovechó la presentación de la nueva edición del Trofeo Costa del Sol para pasar revista a la actualidad verde. El presidente cajista sacó el bisturí y atacó cada tema candente por particular. No pecó de prudencia en ciertos aspectos y se quiso congratular por las cinco caras nuevas que el club adquirió en la ventana estival. "El equipo es ilusionante, pero una cosa es la ilusión y otra la realidad", resumió.

plantilla

Las dos últimas incorporaciones dejaron un regusto muy bueno para lo que viene. La idea general es que McCallum y Augustine elevan los quilates del plantel para hacer frente al arduo reto continental. Sensación que comparte el máximo dirigente verde. "Los jugadores son los que están. Se ha configurado una plantilla ilusionante. Hasta que no empiece la temporada y veamos a todos jugar, pasen algunas jornadas pues no podremos decir si estamos satisfechos o no. Los aficionados están ilusionados y esperamos mucho del equipo", dijo en primera instancio. A lo que agregó: "Se ha hecho un trabajo muy serio, se han conseguido fichajes sorpresa para gente del baloncesto, gracias a la discreción. Se ha conseguido un equipo que puede ser competitivo, nos puede dar muchas satisfacciones. Esto todos son ilusiones. Esperemos que no haya lesiones y nada más. Sabéis que la temporada es muy dura y larga y dependemos de cómo nos respeten". Un sigilo negociador que, según él, le hizo llegar a buen puerto con sus opciones preferenciales: "Siempre, los cinco fichajes, han sido jugadores top en nuestra lista de preferencias, desde el primer momento. Todos los jugadores estaban contactados desde hace tiempo. Era una opción marginal, he escuchado de alguno. En absoluto". Cuestionado por la comparación admitió que "es posible que sí me guste más".

proyecto

Compleja tarea es la de poner en una balanza cada uno de los planteles diseñados en los últimos tiempos. Prefirió no pisar este charco y apeló al factor de la ilusión. "El club tiene 40 años y tengo memoria. Ha habido momentos en los que se ha hecho inversiones muy superiores a la de ahora. Este año, el equipo es ilusionante. Así me lo demuestran muchas personas, pero una cosa es la ilusión y otra la realidad", explicó.

mccallum

Ha sido, junto a Nedovic y Shermadini, la apuesta del verano. Del que se espera un techo alto y que mejore mucho al grupo. Que sea la diferencia. "Esto es como todo en la vida, son momentos, circunstancias. No es fácil conseguir un jugador de su categoría. Desde el primer momento estuvimos peleando por él. Parecía que era imposible porque se quedaba en la NBA. Seguimos peleando hasta el último instante y hemos tenido premio", reseñó.

marcelinho

Tuvo pie y medio en Málaga, pero Baskonia pusó algún que otro cero más en la mesa y se llevó el gato al agua. Eduardo García no pasó por alto el tema y mandó un recado con dirección Vitoria. "Todo en la vida es como quieras verlo, la botella medio lleno o medio vacía. Desde mi perspectiva, le ha costado algo o bastante más al Baskonia y con dos años garantizados de contrato", zanjó.

granger

Uno de los nombres de este estío. Salió de las quinielas con la llegad de McCallum, aunque las palabras de Eduardo García dejan entrever que el Unicaja tiene algo que decir si el Baskonia presenta oferta por el charrúa: "Está en tanteo desde hace tres veranos. Esperamos, si llega, la oferta. No está resuelto. Del jugador sabemos que su ilusión es jugar en la NBA y está apurando todas las opciones. Unos días está cerca, otros lejos, viene a España, no viene... Si viene a la ACB y presenta una oferta, lo estudiaremos. Somos 14 jugadores, no digo que vayamos a ir al tanteo, pero sí que lo estudiaremos. Jugamos con los números. Es una opción y la analizaremos".

nedovic

A día de hoy, una de las grandes preocupaciones en Los Guindos. El jugador franquicia verde tendrá que tener el hombro izquierdo inmovilizado de dos a tres semanas y desde el Unicaja se prefiriría que el escolta no jugase con su selección el próximo Eurobásket. "La lesión no es nada grave, no necesita operación, sólo es reposo. No voy a ocultarlo, preferiríamos que no jugase. Entiendo que para cualquier jugador jugar con su país es importante, pero las circunstancias son las que son. Espero que las pruebas den un resultado correcto y esperemos que pueda entrenar con nosotros", precisó.

musli

Con total seguridad es la única incógnita por resolver en este mercado. Tiene contrato, pero Joan Plaza apuesta por su no continuidad. El presidente fue claro al hablar de la postura del club: "No le buscamos salida, así de claro. Repito, no le hemos buscado salida, lo podéis constatar con los agentes con los que habláis. El club tiene muy claro que no va a pagar indemnizaciones. Es un jugador que forma con los que contamos. ¿El escrito del entrenador? Todo el mundo escribe lo que quiere. Me parece perfecto. No ha nombrado a ningún jugador. Estamos abiertos a opciones siempre".

joan plaza

El técnico, cuestionado en otras etapas, acaba contrato el junio siguiente, aunque por ahora en el club no se quiere tratar esta cuestión. "Está muy contento con la plantilla. ¿Renovación? Tiene ya contrato, no son momentos ahora. Estamos para configurar un equipo. Cada momento es cada momento. Todo este verano hemos trabajado muy duro para conseguir el equipo que tenemos. No nos hemos desviado en nada", expresó García.

euroliga

La vuelta a la élite europea ilusiona a todos los sectores del Unicaja, también al máximo dirigente: "Va a ser un año bonito, intenso, espectacular y espero que seamos partícipes todos de esta fiesta".

ventanas fiba

García fue corto y conciso para zanjar este debate: "Vamos a jugar como está el calendario, lo tenemos claro. Nuestros profesionales saben lo que tendrán que hacer".

abonos

La ilusión de la afición se está traducieno en más abonos, lo que contenta en la zona noble. "Esperemos que se doble nuestra expectativa", remachó Eduardo García.