"Boza era el gran jefe, nos hacía mejores a todos"

Jean-marc Jaumin ( Sint Agatha Berchem, Bélgica, 1970) jugó 101 partidos con la camiseta del Unicaja y participó en las dos primeras finales europeas de la historia del club, la derrota ante el Limoges y la victoria ante el Hemofarm. Desde Suiza, donde ahora entrena a los Lions de Ginebra después hacerlo también en Lugano y en Ostende, en su país, habla uno de los 40 mejores jugadores de la historia de la entidad, según la encuesta que el club hace con motivo del 40 aniversario.

-¿Cómo recuerda aquel primer título de la historia del Unicaja?

-Fue gran momento para todos nosotros. Llegamos dos veces a la final. Perdimos con el Limoges y estuvimos muy hambrientos, no puedes perder dos finales seguidas. Ganamos por 30 puntos al Hemofarm en la ida. Ganamos muy bien, fuimos el equipo más fuerte del torneo. Fu el primer trofeo de la historia del club y es un honor.

-Decía Boza Maljkovic en estas páginas que el primer título era como el primer beso, no se olvida.

-Jajaja. Boza era el gran jefe. Donde iba tenía grandes resultados y nos hacía mejores a todos los jugadores. Recuerdo que la química fue muy buena, dentro y fuera de la pista. Recuerdo a los jugadores. A Veljko Mrsic, que le veo entrenar en el Cedevita, a Berni Rodríguez, que es manager en Sevilla... Cabezas, Darren Phillip, que eran grandes tipos. Sólo tengo buenos recuerdos. Todo el mundo era feliz, cuando ganas lo eres. La química era muy buena, siempre buena.

-¿Fue feliz en Málaga?

-Sí, sí. Cuando estuve en España estaba solo, era todo totalmente nuevo para mí, me empapé de la ciudad. Manolo Rubia fue un segundo padre para mí. Siempre que tenía un problema ahí estuvo. Le agradeceré siempre, estaba fuera de mi país y me sentí siempre en casa.

-¿Ha visto al Unicaja esta temporada?

-Sí, sí, conozco a los jugadores. Veo mucho la Liga ACB. Conozco a Kyle Fogg, que jugó en Bélgica en el Antwerp. Le seguí porque era muy interesante, hizo muchos progresos. Nedovic es uno de los mejores escoltas en Europa, tiene una capacidad atlética que aquí marca diferencias. Es un equipo equilibrado y el coach Plaza trabaja muy bien.

-¿Vio la semifinal?

-No, no la he visto aún. Estamos aquí en un tramo importante de la temporada y no tengo mucho tiempo libre. Sí vi algún partido antes y los highlights de los partidos. Vi una gran atmósfera en el Carpena. La gente en Málaga se volvía loca en partidos así, era una gran ocasión. Los quiero ver más adelante. El pasado verano vi el partido de la final ante el Limoges, me trajo un montón de grandes recuerdos. Es un placer esa atmósfera.

-¿Y cómo le va por Suiza?

-Entreno en Ginebra. El 8 de abril jugamos la final de la Copa, es un gran reto, ante el Monthey. El año pasado dirigí al Lugano, de aquí de Suiza también. Y antes al Ostende, donde estuve muchos años de jugador. Estuvimos en la Final Four de la Eurocup FIBA. Estoy feliz, voy dando pasitos en mi carrera, entrenar es lo que me gusta.

-¿Y cuál es la visión del Unicaja en el resto de Europa?

-Cuando oigo a los jugadores hablan del Real Madrid y Barcelona, pero del Unicaja también, es un equipo top en Euroliga. Se ganó el respeto jugando la Final Four en 2007. Están siempre en el play off en España. Tiene el respeto fuera de España, es lo que te dicen jugadores, que van a Málaga y son mejores. El pabellón es único, la atmósfera es única. Este verano estoy planeando regresar a Málaga.

-¿La ACB sigue siendo la mejor de Europa?

-Creo que sí, seguro. Hay tantos equipos que pueden ganar a cualquier en un buen día... En Rusia, el CSKA, el Khimki o el Lokomotiv tienen grandes equipos, pero no hay 15 equipos que te puedan ganar. En España va líder el Tenerife y después el Valencia... No el Madrid o el Barcelona, que son gigantes de Europa. Hablo mucho con Van Rossom, que está jugando en Valencia y que será rival en la final. También con Tabu, Hervelle y Tumba, les conozco del equipo nacional. Les pregunto mucho por métodos de trabajo. Y es la liga más dura en Europa.

-Vienen cada vez más jugadores de su país. ¿Se trabaja bien allí?

-Ostende va a jugar otra vez la Final Four de la Eurocup FIBA. Va creciendo. Hay muchos chicos buenos y es un impulso para muchos jugadores. Es una gran competición para hacer el salto a Europa. Hablamos antes de Kyle Fogg. Yo le quise fichar para mi equipo, pero se fue. Es un tirador muy rápido. Si juega bajo control, rodeado de buenos jugadores, es mucho mejor. Estoy feliz de verle jugar el Unicaja. En su día Holden empezó aquí. En cada equipo hay algún jugador interesante. Thompson, que juega en Bamberg ahora, estaba aquí también. Tenemos muchos jugadores belgas en buenos equipos. Con la selección hemos ganado a Francia, Italia o Grecia en los últimos años. Estamos muy orgullosos.

-¿Vio que estaba en una lista entre los 40 mejores jugadores de la historia del club?

-Es un gran honor, un enorme honor. Me mandaron esa lista y estaba muy sorprendido por ser parte de ella. Veía al resto de jugadores y pensaba qué hacía allí (risas). Sólo puedo decir gracias a quién pensó en mí. Lo di todo en la pista siempre y es el resultado.

-¿Hacia dónde va su carrera?

-Me encantaría volver a España, pero tengo que ir paso a paso. Tengo que hacer buenos resultados antes. Sería como un sueño. Fue un sueño jugar para el Unicaja o el Madrid, sería un sueño volver como entrenador. Este verano planeo volver con mi esposa a Málaga. He estado varios años con el equipo nacional sub 23. El año pasado, por ejemplo, jugamos en Finlandia ante la absoluta y perdimos sólo por siete puntos. Pero este verano quiero tener tiempo libre e iré por Málaga.